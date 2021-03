GF Vip, splendida notizia per Dayane Mello a pochissime ore dalla finale di questa quinta edizione: indiscrezione fantastica, i dettagli.

È stata la protagonista indiscussa di questa quinta edizione del GF Vip, Dayane Mello. Entrata nella casa più spiata d’Italia sin dall’inizio di questo nuovo percorso, la modella brasiliana, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare l’attenzione e l’interesse su di sé. Non soltanto per la sua immensa bellezza tutta al naturale, ma anche per il suo forte e determinato carattere. In ciascuna circostanza, infatti, la Mello non ha mai perso occasione di poter esprimere, senza troppi peli sulla lingua e senza troppe remore, il suo pensiero e la sua opinione. Non è un caso, infatti, se è stata proprio lei la prima concorrente ad aggiudicarsi il titolo di finalista di questa edizione. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finita qui. Stando a quanto si apprende da Libero Quotidiano, sembrerebbe che, appena uscita dalla casa, Dayane Mello apprenderà una vera e propria splendida notizia. Ebbene si, avete letto proprio bene. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete curiosi di saperlo? Procediamo con ordine. E capiamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Dayane Mello, splendida notizia a poche ore dalla finale: indiscrezione fantastica

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del GF Vip, sembrerebbe proprio che la bellissima Dayane Mello sia la destinataria di una splendida notizia. Sappiamo benissimo che, per tutta la durata della sua esperienza, la modella brasiliana si è contraddistinta da tutti gli altri suoi compagni per la sua caparbietà e determinazione. Aspetti caratteriali che, diciamoci la verità, non sono affatto passati inosservati. Non soltanto al pubblico italiano, che ha voluto premiarla, eleggendola prima finalista in assoluto del programma, ma anche ai suoi stessi compagni di viaggio. In che senso? Beh, la risposta è davvero semplice: stando a quanto si apprende da Libero Quotidiano, sembrerebbe che un suo ex coinquilino abbia puntato gli occhi su di lui per un suo futuro lavoro. Si, avete letto proprio bene: ancora deve uscire, eppure sembrerebbe che la Mello abbia già ricevuto una proposta di lavoro. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Da quanto si legge su LiberoQuotidiano.it, sembrerebbe che il buon Cristiano Malgioglio sia pronto a lanciare il suo nuovo e pazzesco singolo. E sembrerebbe che il divo abbia esplicitamente detto di volere a tutti i costi la bellissima Dayane Mello per questo suo nuovo progetto.

Al momento, non sappiamo se Dayane sarà o meno la vincitrice di questo GF Vip. Una cosa, però, è certa: la modella brasiliana è entrata nel cuore di ciascuno di noi. E tutto quello che le riserverà il futuro sarà, senza alcun dubbio, più che meritato. In bocca al lupo!