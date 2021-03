GF Vip, Giulia Salemi: il gesto per Pierpaolo Pretelli a poche ore dalla finale del reality show di Canale 5.

Mancano pochissime ore al gran finale del GF Vip 5. Dopo più di cinque mesi e ben due prolungamenti, il reality show di Canale 5 volge al termine. E l’attesa di scoprire chi sarà il vincitore cresce sempre di più. Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Andrea Zelletta: uno di loro sarà il vincitore ufficiale di questa edizione dello show. E, fuori dalla casa, gli ex concorrenti fanno il tifo per i loro ex coinquilini. C’è chi non si espone più di tanto e c’è chi, invece, si è trasformato in un vero e proprio fan. Come la bellissima Giulia Salemi, che ha invitato tutti i suoi followers a votare per il suo Pierpaolo. Come? Con un post davvero particolare. Guardiamolo insieme!

GF Vip, Giulia Salemi fa il tifo per Pierpaolo Pretelli: il gesto a poche ore dalla finale

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 5? Questa sera, in diretta su Canale 5, lo scopriremo insieme. Andrà in onda proprio stasera l’ultima attesissima puntata del reality show di Canale 5. E, tra i finalisti che si contendono la vittoria c’è anche lui, Pierpaolo Pretelli. Un’esperienza super intensa, quella dell’ex velino nella casa del GF Vip. Un’esperienza che gli ha regalato anche l’amore: Giulia Salemi. E proprio da fuori la giovane influencer sta facendo il tifo per il suo fidanzato, anche sui social! Poco fa, sui suoi canali ufficiali, Giulia ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato. L’ex gieffina, infatti, indossa la maglia regalatele proprio da Pierpaolo la sera della sua uscita dalla casa. “Una scommessa d’amore” è una parte del testo de La nuova stella di Brodway, la colonna sonora della loro storia. Immancabile l’hashtag “Prelemi”, che è il nome con cui i fan hanno definito la coppia. Nella didascalia al post, Giulia invita tutti i “sottoni” d’Italia a votare per il bel Pretelli. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Un post che ha fatto impazzire i fan dei Prelemi, che, come suggerito dalla loro beniamina, voteranno per Pierpaolo per cercare di regalargli la vittoria finale. Non sarà facile: i suoi ‘rivali’ non sono affatto da sottovalutare, Tommaso e Dayane su tutti. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Appuntamento questa sera su Canale 5 alle ore 14 e 45!