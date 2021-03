A quanto ammonta il prezzo del look di Tommaso Zorzi sfoggiato per la finale del GF Vip? Cifra da capogiro: scopriamo tutti i dettagli.

Finalmente ci siamo: proprio questa sera, Lunedì 1 Marzo, è giunta al termine questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo poco meno di sei mesi dal suo inizio, il reality di Canale 5 si appresta a salutare il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Un’occasione davvero speciale, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, deve essere vissuto davvero alla grande. E, diciamoci la verità, le emozioni nel corso di questa quarantaquattresima puntata non sono affatto mancate. A partire, quindi, dal tanto atteso incontro tra Andrea Zelletta e la bella Natalia Paragoni. Fino al magnifico abbraccio tra Tommaso Zorzi, sua mamma e sua sorella. Ma non solo. A rendere ancora più speciale la serata, come sempre, sono stati gli outfit spaziali di ciascun concorrente. In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di quello di Giulia Salemi. Ecco, ma cosa ci dite di quello sfoggiato da Tommaso Zorzi. Davvero strepitoso, è vero. Ma a quanto ammonta il suo prezzo? Scopriamolo insieme.

Gf Vip puntata finale, a quanto ammonta il prezzo del look di Tommaso Zorzi?

Splendido come sempre, Tommaso Zorzi, per la puntata finale del GF Vip, ha sfoggiato un look davvero pazzesco. Interamente vestito di nero, l’influencer milanese ha indossato un elegantissimo completo nero. Ecco, ma a quanto ammonta il suo prezzo? Siete proprio curioso di saperlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende da questo commento apparso su Twitter, sembrerebbe che la cifra totale del look sfoggiato da Tommaso Zorzi si aggiri intorno ai 3300 euro. Una cifra davvero incredibile, vero? Eppure, da come si può chiaramente comprendere, ne valgono davvero la pena. Il completo, infatti, sfoggiato dall’influencer milanese è davvero strepitoso. E, soprattutto, è adatto ad una situazione di festa e super importante quale è la finale del GF Vip.

Cosa ci sapete dire? Vi piace il look di Tommaso?