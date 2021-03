GF VIP, delle urla fuori la Casa hanno fatto sorridere Pierpaolo Pretelli: è un avviso per il concorrente finalista, ecco cosa è successo a poche ore dalla diretta.

Manca pochissimo alla gran finale del Grande Fratello VIP. Dopo oltre cinque mesi il reality show condotto da Alfonso Signorini sta per giungere ai titoli di coda: proprio questa sera verrà decretato il vincitore e le luci della Casa di Cinecittà si spegneranno. Tommaso, Dayane, Pierpaolo, Stefania e Andrea Zelletta sono i finalisti: uno di loro questa sera si aggiudicherà il premio finale ed il titolo di vincitore di una edizione che rimarrà impressa nella mente di tutti! Pierpaolo conta le ore prima di rivedere la sua amata Giulia: i due si sono conosciuti nella Casa e si sono innamorati! Proprio poche ore fa, delle urla improvvise da fuori la Casa hanno fatto sorridere il Pretelli. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

GF VIP, urla fuori la Casa: avvisano Pierpaolo, succede a poche ore dalla diretta

Chi vincerà l’edizione in corso del GF VIP? Manca pochissimo: questa sera di lunedì 1 marzo scopriremo in diretta il vincitore! Tra i finalisti c’è anche Pierpaolo Pretelli: per lui il GF VIP ha riservato tante emozioni. Prima di tutto, gli ha regalato l’amore! Pierpaolo ha conosciuto Giulia Salemi e nella Casa del reality i due si sono davvero innamorati. Contano le ore prima di rivedersi e proprio pochi giorni fa, il dolce Pierpaolo parlava da solo, alle telecamere: “Organizzati perchè voglio dormire con te” è stata la richiesta speciale per la sua dolce metà che non vede l’ora di rivedere ed abbracciare. Pier è stato acccontentato? A quanto pare sì!

Nelle ultime ore qualcuno ha urlato da fuori la Casa le seguenti parole: “Pier, Giulia ha prenotato la suite per stasera“.

Pierpaolo ha reagito ridendo e ringraziando chi ha avuto questo pensiero di ‘avvisargli’ la sorpresa. Andrea Zelletta ha commentato: “Ma se era una sorpresa non hai fatto una cosa buona” rivolgendosi all’anonimo che ha urlato fuori la casa con un megafono.