Giulia Salemi, il look per Live Non è la D’Urso ha incantato tutti: quanto costa il blazer indossata dall’ex gieffina?

Mancano poche ore alla finalissima del GF Vip 5. Un’edizione lunghissima, quella di quest’anno, caratterizzata da ben due prolungamenti. Ma questa sera, lunedì 1 marzo, scopriremo finalmente chi sarà il vincitore del reality. E dopo più di cinque mesi, i concorrenti ancora in gara potranno uscire dalla casa e riabbracciare i propri affetti. E Pierpaolo Pretelli potrà finalmente abbracciare il suo piccolo Leonardo e la sua Giulia Salemi, la concorrente di cui si è innamorato proprio durante il reality. Un amore forte, quello che lega i due concorrenti, che hanno lottato contro lo scetticismo di molti portando avanti i loro sentimenti. Come Pierpaolo, anche Giulia non vede l’ora di rivederlo e ha ribadito il suo amore anche ieri sera, nello studio di Live Non è la D’Urso. La Salemi ha affrontato le famose “5 sfere” e, per l’occasione, ha sfoggiato un look che ha incantato tutti. Curiosi di sapere di più? Vi sveliamo tutti.

Giulia Salemi, il look per Live Non è la D’Urso: costo e curiosità sull’outfit

Giulia Salemi è stata una delle protagoniste assolute di questo GF Vip 5. Un’esperienza intensa, grazie alla quale ha trovato l’amore. Questa sera, finalmente, la giovane influencer riabbraccerà il suo Pierpaolo, che uscirà dalla casa insieme agli altri finalisti. In attesa di scoprire l’outfit che la Salemi sceglierà per la serata speciale di questa sera, scopriamo qualcosa in più sul meraviglioso completo indossato da Giulia ieri sera, a Live Non è la D’Urso. Un completo firmato Saint Lauren, come ha riportato anche la Salemi nelle sue stories: un completo caratterizzato da blazer a righe e camicia a pois con fiocco, abbinato con calze velate nere e decolleté neri con tacco a spillo. A dare qualche informazione in più sul valore del look è il sempre informato Manuel Di Gioia su Twitter:

Il blazer indossato da Giulia ha un valore di 2189 euro, mentre la particolarissima camicia costa 790 euro. Che dire, un outfit da capogiro quello indossato dalla bellissima Giulia per Live. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa indosserà per il gran finale di questa sera. Appuntamento alle ore 21 e 45 con l’ultima attesissima puntata del GF Vip 5!