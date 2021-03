Per la finale del GF Vip, Giulia Salemi ha sfoggiato un look davvero formidabile, sapete a quanto ammonta il prezzo? Scopriamolo.

Siamo giunti alla puntata finale di questo GF Vip. Dopo esattamente quarantaquattro puntate, compresa questa di Lunedì 1 Marzo, e quasi 170 giorni, l’avventura dei vipponi di questa edizione è giunta al termine. Questa di questa sera, quindi, sarà l’ultimo appuntamento in assoluto. Al termine del quale, com’è giusto che sia, verrà decretato il vincitore o, ovviamente, la vincitrice. Una puntata più che importante, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, deve essere celebrata davvero alla grande. E ne sono ampia testimonianza, ad esempio, i look sfoggiati per questa quarantaquattresima puntata. In primis, quello di Giulia Salemi. Completamente di nero, così come la puntata di Venerdì 26 Febbraio, la modella italo iraniana ha incantato tutti per la sua particolare bellezza. Ecco, ma siete curiosi di conoscere il prezzo

Giulia Salemi, conoscete il prezzo del look sfoggiato per la finale del GF Vip?

Così come all’interno della casa, anche una volta uscita, Giulia Salemi non ha mai perso occasione di poter incantare tutto il pubblico italiano per la sua immensa bellezza. E così, proprio dopo averli fatto innamorare per il look sfoggiato nel corso della sua ultima puntata trascorsa nella casa del GF Vip, proprio per l’appuntamento finale di questa quinta edizione il look sfoggiato è davvero superlativo. Bellissima, elegantissima e raffinatissima, la modella italo iraniana ha lasciato tutti esterrefatti per la sua bellezza. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il suo prezzo? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ebbene si: avete letto proprio bene! Stando a quanto si apprende da questo Tweet apparso sul famoso social, sembrerebbe che il prezzo dell’abito sfoggiato da Giulia Salemi per la finale del GF Vip si aggiri intorno ai 3250 euro. Insomma, una cifra davvero da capogiro, c’è da ammetterlo.

Un look davvero da urlo, c’è da ammetterlo. Ed anche il prezzo non è affatto da meno, è vero. Eppure, ne vale davvero la pena. Giulia, così come tutte le altre volte, è davvero stratosferica. Siete d’accordo?