Questa sera, Lunedì 1 Marzo, si concluderà definitivamente la quinta edizione del Grande Fratello Vip: ricordate tutti gli ex vincitori?

Ci siamo: manca davvero pochissimo e, finalmente, il pubblico italiano eleggerà il vincitore di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo ben quarantaquattro puntate, compresa quella di questa sera, e poco meno di sette mesi di ‘reclusione’, i cinque concorrenti che hanno conquistato la finale saluteranno la casa di Cinecittà. E, soprattutto, ritorneranno alla vita di tutti i giorni. Ecco, ma in attesa di scoprire chi sarà colui che riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto e ad ‘accaparrarsi’, quindi, il montepremi finale, siete curiosi di sapere chi sono stati tutti gli altri ex vincitori delle scorse edizioni? Con questa di Alfonso Signorini, lo sappiamo benissimo, siamo arrivati alla quinta edizione. Ebbene, ma cosa sappiamo di tutte le altre? Chi sono coloro che, negli anni precedenti, hanno vinto un bel gruzzoletto ed hanno conquistato il cuore di tutti gli italiani? Volete proprio saperlo? Scopriamo tutti i dettagli.

Chi sono tutti gli ex vincitori del Grande Fratello Vip? I nomi e le rispettive edizioni

Lunedì 1 Marzo si concluderà definitivamente la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Iniziata il 14 Settembre scorso, questa con Alfonso Signorini è stata, senza alcun dubbio, la più lunga ed emozionante edizione di tutta la storia del reality. Ecco, in attesa di scoprire il nome del vincitore di questa edizione, siete curiosi di scoprire gli sono stati coloro che hanno vinto, invece, negli anni scorsi? Di seguito, infatti, non soltanto vi riproporremo edizione per edizione, ma vi sveleremo anche il rispettivo giorno di inizio e di fine. Ed, ovviamente, il suo vincitore.

Prima edizione: era esattamente il 19 Settembre del 2016 quando, per la prima volta in assoluto, Ilary Blasi era al timone della versione ‘celebrities’ del programma. Terminato il 9 Novembre dello stesso, quindi dopo soltanto 50 giorni, a vincere il montepremi finale è stata Alessia Macari. Proprio lei che, con la sua bellezza e simpatia, ha conquistato il pubblico di ‘Avanti un Altro’ e non solo; Seconda edizione: a distanza di un anno dalla prima ‘prova’, l’11 Settembre del 2017, Ilary Blasi ha condotto il programma per il secondo anno consecutivo. Terminato dopo ben 85 giorni ed, in particolare, il 4 Dicembre del 2017, il programma ha visto trionfare il simpaticissimo Daniele Bossari; Terza edizione: iniziata il 24 settembre del 2018 e terminata il 10 Dicembre dello stesso anno, Ilary Blasi è stata al timone della sua ultima esperienza in queste vesti. Ed ha proclamato vincitore, dopo ben 78 giorni, il bel Walter Nudo; Quarta edizione: impossibile dimenticarla! L’edizione più difficile di tutta la storia. Guidata per la prima volta da Alfonso Signorini, il reality ha dovuto fare i conti con un nemico invisibile: il Coronavirus. È proprio durante il primo lockdown che, l’8 Aprile 2020, è stata eletta vincitrice Paola Di Benedetto. Entrata in casa l’8 Gennaio dello stesso anno, l’ex Madre Natura è riuscita ad aggiudicarsi il podio dopo ben 92 giorni.

Questi, quindi, sono tutti gli ex vincitori del Grande Fratello Vip. Chi sarà, quindi, quello di questa quinta edizione?