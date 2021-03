Questa sera ci sarà la finale del Grande Fratello Vip, e il vincitore si porterà a casa il montepremi: sapete a quanto ammonta?

Il Grande Fratello Vip è un reality show che da anni riscontra un successo straordinario. I protagonisti sono personaggi del mondo dello spettacolo, o comunque persone note, i ‘vip’, che si trovano all’interno del gioco a vivere insieme 24 ore su 24. Le diverse personalità messe insieme spesso si scontrano, e questo può provocare la rottura degli equilibri, ma non mancano mai momenti di forte armonia. Quest’ultima edizione andata in onda, condotta da Alfonso Signorini, vedrà la fine proprio oggi, lunedì 1 marzo; è stata una delle più seguite e certamente la più lunga. Infatti, il reality, come sappiamo, doveva trovare fine a dicembre, ma è stato deciso per il suo prolungamento, che si è protratto fino a marzo. Ebbene, i protagonisti rimasti in gioco sono Stefania Orlando, Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta; questi ultimi due, sono al televoto, e solo tra poche ore scopriremo chi non avrà accesso alla finalissima. Il vincitore porterà a casa un fruttuoso montepremi: sapete a quanto ammonta?

Grande Fratello Vip, a quanto ammonta il montepremi finale? Ecco svelata la cifra

La finale è alle porte, dopo lunghi mesi, finalmente, questa sera, lunedì 1 marzo, andrà in onda l’ultima, imperdibile ed emozionante puntata del Grande Fratello Vip. Un’edizione che si appresta ad essere una delle più seguite. Condotta da Alfonso Signorini, affiancato da Pupo ed Antonella Elia, ha riscosso un successo straordinario. I protagonisti in gioco, fin da subito hanno colpito l’attenzione del pubblico, con le loro storie hanno contornato l’atmosfera in casa, ma anche con il continuo scontarsi, e ovviamente il continuo ‘abbracciarsi’ tra di loro. Ognuno, una volta fuori, porterà a casa un bagaglio fatto di profonde emozioni e tante lacrime. Ebbene, questa sera sarà proclamato il vincitore di questa scoppiettante edizione: sapete a quanto ammonta il montepremi? A quanto pare, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 mila euro, e come in ogni edizione, metà dovrebbe andare in beneficenza.

E allora, chi sarà incoronato vincitore del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo questa sera, tutti sintonizzati su canale 5 per seguire l’attesa finalissima!