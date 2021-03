A poche settimane di distanza dall’inizio de L’Isola dei Famosi, è stato svelato il nome di un’altra naufraga: è un’ex del GF.

Era la notizia che tutti stavamo aspettando da tempo: L’Isola dei Famosi si farà. E, soprattutto, è pronta per ripartire. Lunedì 15 Marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata di questa edizione con Ilary Blasi. E, per circa dieci settimane, ci farà compagnia, a quanto pare, sia il Lunedì che il Giovedì. Manca davvero pochissimo all’inizio, da come si può chiaramente comprendere. È proprio per questo motivo che, oltre a dare per certo il nome dell’inviato e delle due opinioniste, mano mano stanno ufficializzando anche il cast. In questi ultimi mesi, lo sappiamo benissimo, sono stati dati diversi nomi. Eppure, soltanto adesso ne stiamo avendo la conferma. L’ultimo nome, ad esempio, è stato dato qualche ora fa. Proprio attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale del programma, è stato ufficializzato il nome di un’altra naufraga. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

L’Isola dei Famosi, la prossima naufraga è proprio lei: un’ex del GF

Soltanto qualche giorno fa, vi abbiamo dato il nome del primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. E, nel corso dei giorni, vi abbiamo svelato tutti gli altri. Adesso, invece, vi ufficializziamo il nome di un’altra naufraga. A renderlo noto a tutto il pubblico di Canale 5, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il profilo Instagram ufficiale del programma. Proprio qualche ora fa, attraverso un post social, tutti i fan del programma hanno appreso il nome di un’altra concorrente. Ecco, insieme ad Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Angela Melillo e tanti altri incredibili concorrenti, chi partirà per l’Honduras? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene. Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, questa nuova concorrente non vi è affatto nuova. Oltre a vederla, spesso e volentieri, in salotti televisivi, la donna ha fatto il suo debutto nella casa del Grande Fratello. Quindi, diciamoci la verità, la nuova naufraga non è affatto un volto nuovo ai reality. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Sarà proprio Daniela Martani a vestire i panni da naufraga de L’Isola dei Famosi. Siete contenti?