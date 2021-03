Vita privata di Matilda De Angelis: ecco chi è il suo ex fidanzato, parliamo di un famosissimo attore. Oggi la nota attrice, co-conduttrice di Sanremo 2021, è single.

Matilda De Angelis è la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021. La vedremo sul Palco dell’Ariston nella prima sera dello show in programma il 2 marzo 2021. Matilda è una famosissima attrice italiana che ha recitato al fianco di grandissimi del cinema! Proprio nell’ultimo anno l’abbiamo vista nella serie tv ‘The Undoing – Le verità non dette’ al fianco di Nicole Kidman. La bolognese, classe ’95, ha esordito nel mondo del cinema nel film Veloce come il vento, con Stefano Accordi. E’ stata premiata come miglior rivelazione al Taormina Film Fest. Da lì è iniziata la sua brillante carriera: attrice, personaggio televisivo, protagonista di tanti videoclip, scenderà le scale del Palco di Sanremo nella prima serata del Festival. Ma conoscete la sua vita privata?

Sanremo 2021, la vita privata di Matilda De Angelis: la storia d’amore con il famoso attore

Matilda De Angelis è al momento una delle donne più chiacchierate d’Italia! La giovane, classe ’95, è molto riservata però sulla sua vita sentimentale. Le ultime notizie riguardo il suo privato la vedono single. Ha chiuso una storia d’amore con il collega Andrea Arcangeli. Quest’ultimo è un attore di successo: ha recitato in ‘Tempo instabile con probabili schiarite’, ha preso parte a ‘Il paradiso delle signore’, ‘Domani è un altro giorno’, ‘Dei’ di Cosimo Terlizzi. Fu Matilda a fare il grande passo: si legge su Vanity Fair nel 2017 che lei gli inviò un messaggio. “Ci vediamo a Trastevere. Da lì, eccoci qui” ha confessato l’attrice. Al settimanale Grazia, riporta Today, la De Angelis non troppo tempo fa ha raccontato che la storia d’amore era giunta al capolinea. Ora è single. “Spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi costretta a parlare continuamente di lavoro” è stato il suo ‘sfogo’. Questi, Andrea e Matilda insieme: