Paolo Bonolis è davvero inarrestabile: oltre alla nuova edizione di Avanti un Altro, il conduttore sarà il protagonista di un’altra novità.

È uno dei più grandi conduttori di sempre, Paolo Bonolis. Tra pochissimi giorni nuovamente sul piccolo schermo con ‘Avanti un altro’, il simpaticissimo romano decanta di un successo davvero clamoroso. Vera e propria colonna portante della televisione italiana, il buon Bonolis vanta di una carriera ricca di intramontabile successi. Sapete che, però, nei prossimi giorni, arriverà una novità davvero grandiosa? Si, avete letto proprio bene: sta per arrivare qualcosa davvero di straordinario. A darne la notizia, ovviamente, è stato proprio il diretta interessato. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il simpaticissimo Paolo non ha affatto potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori questo splendido annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, Paolo Bonolis è davvero inarrestabile. Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa!

Paolo Bonolis inarrestabile, splendido annuncio a sorpresa: i dettagli

Da Lunedì 8 Marzo, Paolo Bonolis entrerà nuovamente nelle case italiane nel pre-serale. Terminata la magnifica avventura di Gerry Scotti al timone di ‘Caduta Libera’, il simpaticissimo conduttore romano sarà la colonna portante di una nuova e travolgente edizione del suo ‘Avanti un Altro’. Le ‘sorprese’, però, non sembrerebbero affatto cessarsi qui. Stando a quanto si apprende da questo ultimo post condiviso sul suo canale Instagram ufficiale, il buon Bonolis non ha affatto potuto fare a meno di annunciare una notizia davvero splendida. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Vi sveleremo ogni dettaglio, state tranquilli. Basti pensare che Paolo Bonolis è davvero inarrestabile! Ecco, ma bando alle ciance: ecco di che cosa stiamo parlando esattamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Ebbene si, avete visto proprio bene in questo video. Paolo Bonolis sarà il protagonista di questo ‘remake’ Tom e Jerry. A quanto pare, sembrerebbe che questo film sia un po’ misto tra animazione e ‘live action’. Ecco, ma quando sarà possibile vederlo? A quanto pare, in Italia uscirà in streaming dal 18 Marzo. Insomma, davvero pochissimo!

Noi non vediamo l’ora di vederlo, voi?