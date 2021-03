Amadeus in conferenza stampa alla vigilia del Festival di Sanremo 2021 ha annunciato la scaletta della prima serata: ecco le anticipazioni sullo show il 2 marzo 2021.

Manca pochissimo all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Martedì 2 marzo parte lo show più amato dagli italiani: vista l’emergenza Coronavirus ancora attiva, Sanremo dirà per la prima volta addio al suo pubblico. Nonostante qualche ‘cambiamento’ dovuto al particolare periodo che stiamo vivendo, il Festival non deluderà affatto le aspettative. Oggi, lunedì 1 marzi, si è tenuta la conferenza stampa: nella vigilia del Festival, sono state date le prime anticipazioni e le novità di questa edizione. Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha svelato la scaletta dei giorni di Sanremo: curiosi di sapere cosa ci aspetta nella primissima serata del Festival? Vi anticipiamo tutto!

Sanremo 2021, la scaletta della prima serata: big, ospiti e co-conduttrice

Martedì 2 marzo 2021 parte l’attesissimo Festival di Sanremo! La 71esima edizione parte in un periodo davvero particolare: l’Italia, come il resto del mondo, combatte ancora contro il Coronavirus. Proprio per via dell’emergenza sanitaria non ci sarà pubblico al Teatro Ariston. Sarà uno show indimenticabile, nonostante tutto!

Amadeus, nella conferenza stampa alla vigilia del Festival, ha annunciato la scaletta dei cantanti in gara ed ha svelato le anticipazioni delle varie serate. Il primo giorno di show, martedì 2 marzo, canteranno le Nuove Proposte in questo ordine: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. I big in gara che si esibiranno sul palco dell’Ariston nella prima serata sono: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma Cose, Fasma, Francesca Michelin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazze.

Ovviamente, non mancheranno gli ospiti: l’apertura del Festival sarà sensazionale e vedrà sul palco Diodato, Loredana Bertè, l’infermiera Alessia Bonari, la banda della polizia di stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista. Chi sarà la co-conduttrice che affiancherà Amadeus nella prima serata? L’incantevole Matilda De Angelis!

