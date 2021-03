Grande sorpresa per la seconda serata del Festival di Sanremo: annunciata in conferenza stampa l’ospite della kermesse mercoledì 3 marzo.

Manca un solo giorno all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver conosciuto la scaletta della prima serata di domani, tra ospiti, Big e Nuove Proposte, Amadeus ha annunciato la super ospite che calcherà il famoso palco del Teatro Ariston. Lo ha fatto durante la conferenza stampa d’apertura svoltasi proprio nella cittadina ligure dopo quella avvenuta nella sala degli Arazzi di Roma. Si tratta di un’artista la cui carriera spiccò il volo tanti anni fa proprio durante la celebre manifestazione canora e che da allora è diventata un mito assoluto della musica italiana ed internazionale. Capito di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

Sanremo 2021, chi sarà l’attesissima ospite della seconda serata: il suo è un ritorno molto gradito

Come anticipato, il conduttore e direttore artistico dell’edizione 2021 del Festival, Amadeus, ha finalmente comunicato il nome di colei che riempirà il palco dell’Ariston mercoledì 3 marzo. Si tratta di Laura Pausini, reduce dal trionfo ai Golden Globe: “Verrà a cantare Io Sì. Siamo contenti che l’artista più premiata e internazionale che abbiamo venga a Sanremo con il suo Golden Globe meritatissimo”, ha detto Amadeus. La Pausini, ancora incredula, ha dichiarato in collegamento: “È stato così inaspettato che è incredibile. Se penso a come è nato questo progetto e alla celebrazione che ha avuto, non ci sono parole ma sono emozioni e tanta Italia. Io mi sento bianca, rossa e verde”. Mercoledì sarà anche la serata in cui si esibirà Il Volo con un omaggio al compianto Ennio Morricone. Due prime serate col botto quindi, che sicuramente terranno tutti incollati alla tv. Quello di Laura Pausini a Sanremo è un ritorno graditissimo: proprio lì il pubblico italiano ha iniziato a conoscerla ed amarla nel lontano 1993, col celebre brano ‘La solitudine’, e da allora quella talentuosa ragazza nata in provincia di Ravenna è diventata un’icona della musica.

Impazienti di rivedere esibirsi la grande Laura Pausini, continueremo a tenervi aggiornati su tutte le novità di questo Festival di Sanremo 2021.