Dopo l’incredibile successo di Mina Settembre, Serena Rossi ritornerà nuovamente in tv: splendido annuncio a sorpresa, tutti i dettagli.

Recentemente sul piccolo schermo con l’incredibile serie televisiva Mina Settembre, nei prossimi giorni, Serena Rossi si appresta a ritornare in tv. Si, avete letto proprio bene. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la seconda stagione, dato che l’ultima puntata della prima ci ha lasciato con il fiato sospeso, e soprattutto in attesa di scoprire quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi, l’attrice napoletana continua ad allietare il pubblico italiano con la sua dolce presenza. Proprio qualche ora fa, infatti, la bella Rossi ha annunciato ai suoi sostenitori una notizia davvero splendida. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Non ci riferiamo al film che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è disponibile su Raiplay, ma a qualcosa davvero di straordinario. Se ne parlava ormai da diverso tempo, è vero. Eppure, soltanto pochissime ore fa, abbiamo ricevuto la conferma. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? In particolare, cosa occorre sapere? Quando rivedremo la bella Serena Rossi in TV? Siete pronti a scoprirne di più? Benissimo! Vediamo insieme tutti i dettagli.

Serena Rossi in TV, è appena arrivata la conferma: l’annuncio a sorpresa

Carissimi sostenitori di Serena Rossi, allacciate le cinture perché la vostra beniamina è pronta a ritornare in tv. Si, avete letto proprio bene: dopo l’incredibile successo riscontrato con la serie televisiva Mina Settembre, di cui attendiamo con ansia i nuovi episodi, l’attrice napoletana è pronta a far innamorare tutto il pubblico italiano con la sua bravura, dolcezza ed, ovviamente, smisurata bellezza. Ad annunciare questa vera e propria splendida notizia è stata proprio la diretta interessata. Che, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, non ha affatto potuto fare a meno di lasciarsi andare a questo splendido annuncio a sorpresa. Qualcosa che stava bollendo in pentola, c’era. Questo è vero. Eppure, soltanto adesso abbiamo ricevuto qualche notizia in più. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Quand’è che rivedremo la bella Serena Rossi in tv? Volete saperlo anche voi? Vi accontentiamo subito.

Ebbene si. Da Venerdì 12 Marzo, alle ore 21:25 su Rai Uno, è possibile rivedere Serena Rossi sul piccolo schermo. Ed, in particolare, al timone di ‘Canzone Segreta’.

Una grande splendida notizia, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ha reso tutti i suoi fan davvero pazzi di gioia. Attivate il countdown, carissimi lettori di Sologossip. Il 12 Marzo, in fondo, non è poi così lontano. Noi non vediamo l’ora, voi?