Sapete che il simpaticissimo cantante Aiello ha una laurea? Ecco cosa occorre sapere sul suo titolo di studio: non indovinereste mai!

È uno dei giovanissimi cantante di Sanremo 2021, Aiello. Giunto sul palco dell’Ariston per la prima volta in assoluto, il giovane Antonio, questo è il suo nome di battesimo, sarà proprio uno dei primi talenti che ha la possibilità di esibirsi in un teatro completamente vuoto. E, soprattutto, di mostrare a tutto il pubblico italiano il suo spudorato talento. Ecco, ma in attesa di ascoltare il suo singolo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recente articoli, vi abbiamo raccontato tutto quello che occorre sapere sul giovanissimo cantante cosentino. Ecco, ma sapete che Aiello ha una laurea? Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che il buon Antonio, oltre ad avere intrapreso la carriera da cantante, abbia anche ultimato il suo percorso di studio. Ebbene. A questo punto la domanda sorge spontanea: qual è esattamente il suo titolo di studio? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su questo inedito ‘retroscena’.

Aiello ha una laurea, sapete in cosa?

Lo abbiamo conosciuto con i suoi singoli e, soprattutto, ci ha fatto tantissimo divertire e ballare con le sue intramontabili canzoni, ma cosa sappiamo esattamente di Aiello? Attualmente, come dicevamo precedentemente, il cantante cosentino è uno dei ventisei big in gara per Sanremo 2021. Ecco, ma oltre a questo, cosa sappiamo esattamente? Sapete, ad esempio, che il buon Antonio ha conseguito una laurea? Si, avete letto proprio bene. Nonostante Aiello abbia capito sin da giovane qual era la sua grande passione, non ha affatto rinunciato al suo percorso scolastico. Da quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che, dopo aver ottenuto la maturità scientifica, il cantante abbia intrapreso anche la carriera universitaria. E che, soprattutto, l’abbia portata al termine davvero alla grande. Da quanto si legge sul web, infatti, sembrerebbe che Antonio Aiello abbia ben due lauree. Una, ovviamente, conseguita al termine della triennale. E, a quanto pare, in Scienze della Comunicazione. E un’altra, invece, ottenuta al termine della classica magistrale in Economia. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, due percorsi universitari completamente differenti dalla strada intrapresa adesso. E che, soprattutto, ha consacrato il suo successo.

Voi eravate a conoscenza di questo ‘inedito’ retroscena?