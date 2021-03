Durante il daytime di ieri di Amici 20, Alessandro, mentre si esibiva ha baciato la cantante Enula, ma la reazione è stata inaspettata.

Una scuola di talenti e di amori quella di Amici di Maria de Filippi di quest’anno. Non è mai capitato che nascessero così tante storie, è stata l’edizione dell’amore. Amici volge al serale, ed è sempre più difficile selezionare gli allievi da far esibire in prima visione tv su canale 5. Ieri 1 marzo, è andata in onda sul daytime l’esibizione di Alessandro, allievo di danza. Non prima però di aver mandato in onda un filmato che lo vedeva coinvolto in uno dei provvedimenti che sono stati presi di recente nella scuola, per via del mancato ordine. Subito dopo il filmato, Alessandro ha iniziato la sua coreografia che è terminata con un bacio inaspettato alla cantante Enula. Sapete lei come ha reagito, però? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amici 20: la reazione inaspettata di Enula dopo il bacio di Alessandro

Che tra i due ci fosse del tenero, questo l’avevamo capito dalla complicità e dalle coccole che i due si scambiavano in casetta. Fino al bacio finale che i due si sono dati in piedi tra i corridoi della casa, il quale li ha consacrati come nuova coppia della casa. Quello che è successo oggi, è stato però, a tratti sorprendente. Che il bacio fosse inaspettato o previsto dalla coreografia questo non lo sappiamo ancora. Fatto sta che la bella cantante ha avuto una espressione che, diciamoci la verità, ha spiazzato davvero tutti. Che sia rimasta soltanto imbarazzata? Molto probabilmente, si! Lorella Cuccarini, oltre ad elogiare Alessandro per la sua esibizione e per la sua tecnica, ha puntualizzato anche il bacio. “C’è stato pure un bacio che ci dice qualcosa, Maria? Io non lo so. Mi appassiono anche alle storie d’amore che nascono all’interno della scuola”, queste sono state le parole di Lorella.

Cosa avrà pensato, quindi, Enula del bacio inaspettato di Alessandro? Sarà rimasta anche lei, così come noi, spiazzata? Molto probabilmente, si! Una cosa, però, c’è da dirla: insieme sono davvero bellissimi!