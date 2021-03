Sapete cosa hanno fatto Andrea Zelletta e Natalia Paragoni subito dopo la finale del GF VIP? La coppia ha raccontato qualche dettaglio sulla loro prima notte insieme dopo tanti mesi separati!

E’ terminata ieri la quinta edizione del Grande Fratello VIP: dopo cinque lunghi mesi i concorrenti rimasti in gara hanno abbandonato definitivamente la Casa più spiata d’Italia. A vincere il GF VIP più lungo di sempre è stato Tommaso Zorzi: il giovane influencer milanese ha conquistato il pubblico di Canale 5 che ha scelto lui come primo Vippone! Tra i finalisti presenti ieri, lunedì 1 marzo, ad inizio puntata, c’era anche Andrea Zelletta. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato il primo della serata ad abbandonare i suoi inquilini, è eliminato dal televoto contro Tommaso. Zelletta, una volta salutata la Casa di Cinecittà, ha potuto finalmente riabbracciare la sua Natalia dopo tanti mesi: proprio oggi, 2 marzo, i due si sono ripresi insieme nelle loro IG story. Hanno rivelato qualche retroscena sulla loro prima notte dopo 5 lunghi mesi separati: sapete cosa hanno fatto? Vi sveliamo cosa ci hanno raccontato …

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: cos’è successo nella notte dopo il GF VIP

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo 5 lunghi mesi separati si sono finalmente ricongiunti. Al termine del GF VIP ovviamente la coppia ha trascorso insieme la notte: sapete cosa hanno fatto? “Siamo andati a dormire alle 6 del mattino, abbiamo passato la notte a parlare” ha raccontato Natalia attraverso le sue Instagram story. Ha annunciato ai loro followers che si sarebbero assentati per un po’, per riposare, per parlare ancora, per trascorrere del tempo insieme. Ovviamente, cinque mesi sono tanti: avranno tanto da raccontarsi!

Ricordiamo che la coppia è nata nello studio di Maria de Filippi, nel dating show Uomini e Donne: nel 2019 l’ex tronista Andrea scelse la sua bellissima Natalia. Da quel momento i due non si sono mai separati.