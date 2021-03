Annalisa, vita privata: vi sveliamo le curiosità sulla cantautrice, big in gara al Festival di Sanremo 2021. E’ impegnata con un uomo ‘misterioso’.

Sanremo 2021 è cominciato questa sera di martedì 2 marzo. Tra i big in gara c’è anche l’incantevole Annalisa. La famosa cantante ligure porta sul Palco dell’Ariston il suo brano ‘Dieci’: come tutti ricorderanno, non è la prima volta al Festival per la cantautrice. Classe ’85, nata a Savona, l’abbiamo conosciuta nel 2010: partecipò ad Amici di Maria De Filippi ed in quella edizione si classificò seconda. Ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2018! Nel corso della sua carriera Annalisa ha vinto numerosi premi tra cui un MTV Europe Music Awards. Se la sua voce, la sua carriera, è ben nota a tutti, in tanti sono curiosi di scoprire qualche dettaglio sulla sua vita privata. Siamo qui per spazzarvi via ogni dubbio!

Sanremo 2021, la vita privata di Annalisa: l’amore dopo l’ex Davide Simonetta

Annalisa è la famosissima cantante italiana che per la quinta volta partecipa al Festival di Sanremo. Nella 71esima edizione dello show più famoso d’Italia l’incantevole cantautrice presenta il suo brano ‘Dieci’. Conoscete i dettagli sulla sua vita privata? I fan della cantante sapranno che Annalisa ha vissuto una storia d’amore con Davide Simonetta: parliamo di un musicista, produttore, compositore di diversi brani di artisti italiani, tra cui Annalisa. E’ l’autore di vari brani della sua ex fidanzata come ad esempio di ‘Se avessi un cuore’. La cantante e Davide si sono fidanzati nel 2015: dopo due anni la loro storia è giunta al capolinea.

Dopo la separazione dall’autore, nella vita privata di Annalisa c’è un nuovo amore, svela Fanpage. Chi è ora la dolce metà della Scarrone? Parliamo di un uomo misterioso: la cantante non ha svelato alcuna identità riguardo il suo compagno. In un’intervista ha confessato di voler mantenere privata la sua vita sentimentale.