Chiara Ferragni pazza di gioia: l’influencer ha condiviso uno splendido annuncio a sorpresa, la novità è davvero pazzesca.

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la bellissima Chiara Ferragni non perde mai occasione per poter interagire con i suoi numerosi sostenitori. Con oltre 22 milioni e mezzo di followers, l’influencer entra di diritto tra le vere e propria regine di Instagram. Con una bacheca ricca di incantevoli scatti fotografici, la moglie di Fedez è sempre solita rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Lo ha fatto, ad esempio, quando, dopo diverse indiscrezioni, ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Davvero pazza di gioia, la bella Chiara non ha affatto potuto fare a meno di condividere questo splendido annuncio a sorpresa con i suoi sostenitori. E, soprattutto, di sottolineare quanto sia pazza di gioia ed eccitata per questa incredibile novità in arrivo. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, come detto dalla diretta interessata, è la prima volta in assoluto che l’influencer mette su un progetto del genere. A cosa facciamo riferimento? Scopriamo insieme i dettagli.

Senza alcun dubbio, questo è uno periodo davvero magico per Chiara Ferragni. Non soltanto perché, come raccontato precedentemente, l’influencer si accinge a diventare mamma per la seconda volta di una splendida femminuccia, ma anche perché dal punto di vista lavorativo sembrerebbe che la moglie di Fedez ci stia dando davvero dentro alla grande. E ce ne da ampia conferma, ad esempio, il fatto che, proprio pochissime ore fa, la Ferragni non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan uno splendido annuncio a sorpresa. ‘Ultim’ora: sono così eccitata di annunciarvi….’, sono proprio queste le esatte parole che la bellissima Chiara ha utilizzato per rendere partecipi il suo pubblico social di questa incredibile novità in arrivo. Bando alle ciance, però, adesso! Scopriamo tutto quello che occorre sapere nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è un qualcosa davvero di nuovo e straordinario. E su cui, soprattutto, a quanto pare Chiara Ferragni non aveva mai puntato prima. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ebbene si. Dopo la collezione d’abbigliamento, Chiara Ferragni ha ideato e creato una collezione di occhiali da sole. È la sua prima volta, ve lo anticipiamo. Ed è proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, seppure in inglese, l’influencer è particolarmente entusiasta di questo nuovo progetto. Li acquisterete?

