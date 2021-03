I Coma Cose si esibiranno sul palco di Sanremo nel corso della settantunesima edizione, ma stanno insieme? La verità: la rivelazione.

Tra i tantissimi artisti che si sono esibiti nel corso della prima puntata di Sanremo 2021, ci sono stati anche i Coma Cose. Per la prima volta in assoluto, anche il gruppo musicale di successo ha avuto la possibilità di calcare il palco dell’Ariston. Ecco, ma cosa c’è dietro il loro rapporto? I due giovanissimi ragazzi, per intenderci, sono una coppia soltanto dal punto di vista professionale oppure il loro legame va oltre? Ecco. Vi siete mai chiesti se i Coma Cosa stiano insieme oppure no? Ebbene. Se vi siete posti questa domanda, state tranquilli, adesso riceverete la risposta. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio sono stati proprio i diretti interessati. Nel corso di una loro intervista doppia per Le Iene Show, i due hanno chiaramente dato qualche delucidazione in più in merito al loro status sentimentale. A questo punto, la domanda sorge spontanea: i Coma Cose stanno insieme? Curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

I Coma Cose stanno insieme? Spunta fuori la verità: cosa occorre sapere

Cosa sappiamo, quindi, dei Coma Cose? Certo, sappiamo benissimo che la partecipazione a Sanremo 2021 è stato la loro prima volta in assoluto. Cosa sappiamo, però, su di loro? In particolare, come dicevamo precedentemente, i due giovanissimi ragazzi fanno coppia fissa soltanto sul palco o, magari, condividono anche la vita di tutti i giorni? Ebbene. Se vi siete mai chiesti se Fausto e California stanno insieme, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. In una loro recente intervista per le Iene Show, i due ragazzi si sono letteralmente ‘sbottonati’ in merito. Ed hanno chiaramente detto di essere una coppia a tutti gli effetti. Ebbene si, avete letto proprio bene. Oltre a condividere, quindi, il palco, i successi e la musica, i due ragazzi condividono anche la quotidianità in modo molto più personale.

La storia d’amore tra i due componenti del gruppo i Coma Cose sarebbe nata circa due anni per puro caso. E da quel momento, a quanto pare, sembrerebbe che non si siano mai più lasciati.