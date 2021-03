Diodato è il vincitore del Festiva Di Sanremo 2020, con il brano Fai Rumore, ma sapete dove l’abbiamo visto? E’ stato anche attore.

Diodato è il vincitore del Festival di Sanremo 2020, con il brano Fai Rumore. Ad aprire la serata ci sarà proprio lui, Diodato, il vincitore del Festival di Sanremo 2020, che canterà il brano Fai Rumore, con il quale ha trionfato l'anno scorso. Ebbene, Diodato è un artista incredibile, la sua voce ha conquistato il pubblico, ma sapete dove l'abbiamo visto anche? Ha recitato proprio in quel film.

Come vi abbiamo anticipato, questa sera ci sarà la prima serata del Festival Di Sanremo, che vede la conduzione del tanto amato Amadeus, affiancato da diversi ospiti, tutti incredibilmente eccezionali. Ad aprire questa nuova edizione, lui, Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020, con il brano Fai Rumore. L’anno scorso ha letteralmente ammaliato il pubblico con la sua musica, e ovviamente con la sua voce, forte e passionale. Tra poche ore, lo vedremo nuovamente sul palco dell’Ariston e ci conquisterà ancora una volta. Ebbene, Diodato è oggi un cantautore eccezionale, la sua carriera è ricca di successi, ma sapete che ha lavorato anche in un ambito diverso? Proprio così, a quanto pare, l’amatissimo artista ha recitato nel film Un’avventura nel 2019, lo sapevate?

Su instagram, ha pubblicato tempo fa una foto in cui si è mostrato in una versione completamente diversa: “Ebbene sì, giovedì, faccio il mio esordio al cinema. Oltre ad un piccolo ma importantissimo cammeo da grandissimo attore, ho avuto la possibilità di riarrangiare e reinterpretare il brano di Lucio Battisti ‘Un’avventura’, che è anche il titolo del film”, ha scritto Diodato (Com’è qui possibile vedere). Ebbene sì, il grande artista ha vestito i panni di attore, lo sapevate? A quanto pare, Diodato possiede un talento davvero poliedrico, e non c’è da stupirsi.

Questa sera, martedì 2 marzo, lo vedremo aprire la prima serata del Festival Di Sanremo, e sicuramente ci emozionerà con la sua immensa voce.