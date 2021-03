Estrazioni del Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi Martedì 2 Marzo: controlla in tempo reale la schedina vincente, i numeri.

Siamo giunti agli inizi del mese di Marzo, ma soprattutto agli inizi di nuova settimana. Questo cosa vuole dire? Beh, semplicemente una cosa: estrazioni in arrivo. Anche oggi, Martedì 2 Marzo, infatti, ci saranno le nuove estrazioni. E, come al solito, la nostra redazione di Sologossip sarà pronto ad aggiornarvi su tutto quello che occorre sapere. Come un vero e proprio appuntamento fisso, intorno le ore 20 di oggi ci collegheremo in diretta e, rigorosamente in tempo reale, vi aggiorneremo su tutti i numeri vincenti. Prima di svelarvi, però, la schedina vincente e, quindi, di scoprire se siete stati baciati dalla Dea Bendata, procediamo con ordine. E, soprattutto, cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Da che cosa partiremo, quindi? La risposta è davvero semplice. Nella tabella sottostante, vi aggiorneremo passo dopo passo su tutti i numeri estratti per il gioco del Lotto. A partire, quindi, dalla prima fino all’ultima ruota, faremo il tifo per voi affinché riuscita a fare anche un solo ambo o, addirittura, terno. Dopo il Lotto, passeremo al gioco del Supernenalotto. E, come al solito, puntate gli occhi sul Jackpot, arrivato ad una cifra pari al 115,2 milioni di euro. Ed, infine, al gioco del 10eLotto. Avete tutte le informazioni al completo, vero? Ebbene: procediamo con ordine.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 2 Marzo: la schedina

Siete pronti a queste estrazioni di oggi, Martedì 2 Marzo, di Lotto, Superenalotto e 10eLotto? Noi decisamente si. Prima di procedere con i numeri vincenti, vogliamo rassicurarvi che, qualora non riusciste a centrare il jackpot pieno, non dovete affatto demoralizzarvi. Con questo strepitoso gioco, infatti, c’è la possibilità di poter vincere qualche cosa di soldi anche altri abbinamenti. A partire, quindi, da un semplice ambo. Fino ad una bella cinquina. Certo, magari l’importo vinto non equivale a quello del jackpot, è vero. Ma cosa importa? L’importante è vincere. E, soprattutto, partecipare. Bando alle ciance, scopriamo tutto quello che occorre sapere.

I numeri del Lotto

BARI 74 86 47 24 75

CAGLIARI 61 25 88 49 60

FIRENZE 5 46 65 22 1

GENOVA 48 69 78 67 64

MILANO 15 42 8 44 35

NAPOLI 6 67 37 30 9

PALERMO 17 11 20 46 89

ROMA 73 25 66 1 74

TORINO 37 4 33 5 88

VENEZIA 60 75 53 70 11

NAZIONALE 28 64 11 75 88

2. I numeri del Superenalotto

Numeri Vincenti: 77 39 56 32 89 3

Numero Jolly: 90

Numero SuperStar: 82

3. I numeri del 10eLotto:

I numeri vincenti: 4 5 6 11 15

17 25 37 42 46

47 48 60 61 67

69 73 74 75 86

Numero Oro: 74

Doppio Oro: 74 86

Cosa ci dite? Avete voi la schedina vincente?