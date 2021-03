La rivelazione a sorpresa di Fedez ha fatto brillare gli occhi a tutti i fan dei Ferragnez: guardate lo scatto pubblicato a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2021!

Questa sera di 2 marzo 2021 parte l’attesissimo Festival di Sanremo 2021. Tra i partecipanti, i Big in gara, c’è anche Fedez in coppia con Francesca Michielin. Una vera sorpresa vederli sul palco dell’Ariston: canteranno il loro brano ‘Chiamami per nome’. La coppia di cantanti si esibirà sfoggiando i migliori look, studiati e griffati, scelti apposta per loro. Proprio poche ore fa, prima dell’inizio di Sanremo, Fedez ha deciso di mostrare la sua giacca ‘speciale’. Prima di partire per il Festival, il famoso rapper aveva già rivelato che a vestirò sarà la sua cara amica e stilista Donatella Versace. Quella indossata nell’ultimo suo post di Instagram contiene una rivelazione davvero clamorosa! Vi sveliamo tutto…

Fedez, rivelazione a sorpresa: succede poco prima dell’inizio di Sanremo 2021

A pochissime ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, Fedez ha deciso di lanciare una notizia clamorosa ai suoi fan. Come tutti ben sapranno, il noto rapper sta per diventare per la seconda volta papà: Chiara Ferragni è in dolce attesa e presto regalerà una sorellina per il piccolo Leo! Beh, da mesi ormai è partito il toto nome della bambina. La coppia non ha ancora rivelato questo piccolo dettaglio ma ha deciso di dare un indizio a poche ore dall’inizio del Festival! Fedez ha pubblicato un post in cui mostra le spalle: sulla sua giacca ci sono le iniziali della sua magnifica famiglia. C L F e V! La V dovrebbe essere l’iniziale della piccola che sta per arrivare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

E’ partito così il toto nome: quale sarà il nome della Ferragni Lucia che inizia per V? Non ci resta che attendere ulteriori informazioni da parte dei Ferragnez!