Chi è Folcast, il giovane delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021:

Folcast è il nome d’arte di Daniele Folcarelli ed è uno dei giovani de Le Nuove Proposte di Sanremo 2021. Salirà sul palco dell’Ariston nella primissima sera del Festival per cantare il suo brano, Scopriti. Il cantautore in gara tra le Nuove Proposte è romano ed ha presentato al famosissimo show italiano un brano che già si ascolta molto in radio. ‘Scopriti’ è il racconto di una condizione comune e a volte disarmante, ha spiegato il cantautore: con la sua voce Folcast ha conquistato tutti! Siete qui per scoprire qualche dettaglio in più su Daniele Folcarelli: vi raccontiamo tutto sul suo conto!

Sanremo 2021 Nuove Proposte, chi è Folcast: età, nome, carriera e vita privata

Folcast è il giovane cantautore, classe ’92, in gara al Festival di Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte. Daniele Folcarelli è nato a Roma, precisamente a Spinaceto, nel 1992. Ha iniziato il suo percorso musicale ad 11 anni: sin da piccolo cominciò a studiare chitarra. Fondò il suo progetto artistico creando una miscela tra vari generi, funk, R&B, soul, blues, pop e rock. Dal 2017 hai iniziato a farsi conoscere nella scena romana: ha partecipato ad eventi di LDM (Ladri di Merende). Nel 2019 è uscito il suo singolo ‘Cafu’, canzone che ha avuto un enorme successo tra i giovani. Si legge nella sua biografia di Rockit che nell’estate 2020 è stato opening act del live di Daniele Silvestri!

Folcast conta sul suo canale Instagram oltre 3900 follower: il giovane pubblica principalmente scatti di lavoro! Attraverso i social, abbiamo scoperto che è fidanzato con una donna di nome Lorenza. Questa una loro fotografia insieme:

Salirà sul Palco dell’Ariston per cantare il suo Scopriti nella prima serata, in programma il 2 marzo 2021. Insieme a lui, come Nuove Proposte, anche Avincola, Elena Faggi e Gaudiano.