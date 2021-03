Tommaso Zorzi trionfa tra l’emozione e le lacrime alla quinta edizione del Grande Fratello Vip: ma cosa farà con i soldi del montepremi?

Soltanto da poche ore ha avuto la sua conclusione il Grande Fratello Vip. Il reality ha riscosso un incredibile successo; il pubblico ha seguito con attenzione il percorso che i concorrenti hanno vissuto all’interno della casa più spiata d’Italia. La puntata finale ha avuto un fortissimo riscontro, sono state tante le emozioni, a partire dal meraviglioso incontro che ha visto protagonisti Andrea Zelletta, e la sua fidanzata Natalia. Dopo lunghi mesi, finalmente, la coppia si è ricongiunta, e ha potuto riabbracciarsi. Anche gli altri finalisti, hanno vissuto minuti indimenticabili, grazie a emozionanti incontri con i loro familiari. Ebbene, giunti al televoto finale, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi; a trionfare tra i due, come ormai è già noto, Zorzi. Tale vittoria ha portato al concorrente il montepremi di 100 mila euro: ma esattamente, cosa farà Tommaso con tale premio?

GF Vip, Tommaso Zorzi porta a casa il montepremi: cosa farà con i soldi?

La finale è appena terminata, a trionfare al Grande Fratello Vip, lui Tommaso Zorzi, che fin da subito ha conquistato il pubblico con il suo forte talento e il suo grande umorismo. L’abbiamo visto destreggiarsi, da solo, nella conduzione del GF Late Show. I telespettatori hanno seguito tale appuntamento con entusiasmo, tanto da portare gli ascolti a livelli altissimi. Proprio per questo, la sua vittoria era stata da tempo tanto acclamata. Ed è giunta, proprio ieri, 1 marzo: Tommaso Zorzi ha vinto questa scoppiettante edizione del GF Vip. Ebbene, come sappiamo, il montepremi è di ben 100 mila euro. Ma cosa farà esattamente il vincitore? Come sappiamo, una parte dei soldi andrà in beneficenza, e a scegliere l’associazione dovrebbe essere proprio Zorzi. Con la restante parte, al momento, non sappiamo esattamente Tommaso come voglia utilizzarla.

Forse, sarà proprio lui a rivelarlo, una volta aver preso consapevolezza di essere tornato alla ‘normalità’. Il suo percorso all’interno della casa è stato lungo e ricco di emozioni, il concorrente ha sempre dimostrato di possedere una forte sensibilità e una personalità incredibile, ed è proprio per questo tanto amato!