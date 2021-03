La quinta edizione del GF Vip è ormai giunta al termine, ma chi è stato il suo vincitore? Dopo ben quarantaquattro puntate, a trionfare è proprio lui!

Anche la quinta edizione del GF Vip è, purtroppo, giunta al termine. Era esattamente il 14 Settembre dello scorso anno quando, a pochissimi mesi di distanza dalla vittoria di Paola Di Benedetto in pieno primo lockdown, Alfonso Signorini si presentava al cospetto del pubblico italiano come ‘traghettatore’ della quinta edizione del GF Vip. Accanto a lui, così come lo scorso anno, due opinionisti d’eccezione. Stiamo parlando proprio di Pupo, che già avevamo potuto apprezzare ed amare nel corso della quarta edizione, ed Antonella Elia, ex concorrente del medesimo reality. Da quel momento, se la matematica è dalle nostre parti, sono passati poco meno di sette mesi, eppure soltanto adesso è giunto il momento di salutare il programma. Proprio Lunedì 1 Marzo, si è svolta l’ultima puntata finale del GF Vip. Ecco, ma chi sarà stato il vincitore? Nel corso di questa edizione, lo sappiamo benissimo, si sono alternati più di 30 concorrenti, eppure soltanto cinque sono riusciti ad arrivare alla puntate finale. Anche se soltanto uno riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. Ecco, ma chi? Chi, quindi, tra Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi, anche se inizialmente al ballottaggio, Stefania Orlando, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli ha vinto il montepremi finale?

GF Vip, chi è il vincitore?

Dopo esattamente quarantaquattro puntate, compresa quella finale di Lunedì 1 Marzo, Alfonso Signorini e l’incredibile squadra del GF Vip hanno salutato il pubblico di Canale 5. A distanza di poco meno di setti mesi dal suo inizio, la quinta edizione del reality ha spento i riflettori. Ed ha tirato, quindi, le somme. Ecco, ma chi è stato il vincitore? Per l’ultima puntata del programma, lo sappiamo benissimo, in casa sono rimasti: Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Piepaolo Pretelli e Dayane Mello. Ecco, ma chi tra di loro, quindi, è riuscito ad aggiudicarsi il montepremi finale? Vi diremo ogni cosa minima cosa. Anche se, prima di farlo, vi anticipiamo che la serata finale è stata davvero fenomenale. Ricca di emozioni, di incontri inattesi, lacrime e sorrisi, la quarantaquattresima puntata del GF Vip non ha affatto deluso le aspettative del suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. A vincere, purtroppo, è stato solo lui. Ma tutti, diciamoci la verità, hanno vinto qualcosa. Bando alle ciance, però. Scopriamo tutti i dettagli. Ad uscirne illeso dallo ‘scontro’ tra Tommaso Zorzi ed Andrea Zelletta è stato proprio l’influencer milanese. Con benl’84% dei voti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto lasciare la casa. Terminata questa sfida, è subito tempo di un’altra. Dayane Mello, infatti, ha scelto di ‘sfidare’ al televoto Pierpaolo Pretelli. Determinando, quindi, l’altro televoto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Purtroppo, la modella brasiliana e la conduttrice televisiva hanno avuto la ‘peggio’. Ed hanno lasciato, quindi, l’ex velino e il buon Zorzi contendersi la finale. Chi è il vincitore tra loro due? Semplice: Tommaso Zorzi.

Pensavate anche voi che Tommaso Zorzi avrebbe vinto il GF VIP? E, soprattutto, vi ha fatto piacere che abbia vinto lui? Diteci un po’ le vostre opinioni!