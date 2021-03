Ghemon è uno dei ventisei Big in gara al Festival di Sanremo 2021, ma avete mai visto la sua fidanzata? È davvero bellissima.

Insieme ad Aiello, Arisa, Madame ed altri magnifici rappresentanti della musica italiana, anche Ghemon, per la sua prima volta in assoluto, si esibirà sul palco dell’Ariston per la prima serata di Sanremo 2021. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, è vero, vi abbiamo raccontato ogni minima cosa sulla sua biografia e carriera, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? In particolare, il buon Ghemon ha una fidanzata? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stando a quanto si apprende da alcuni scatti di coppia, sembrerebbe proprio che il simpaticissimo cantante campano abbia una compagna al suo fianco. Volete vederla anche voi? Vi mostreremo ogni cosa.

Ghemon ha una fidanzata, l’avete mai vista? È bellissima

Classe 1982, il buon Ghemon decanta di un successo davvero clamoroso. Iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica davvero da giovanissimo, Giovanni Luca Picariello, questo è il suo nome di battesimo, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo davvero incredibile. Ecco, ma tralasciando questo aspetto professionale e lavorativo, che, come dicevamo precedentemente, è noto davvero a tutti, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? In particolare, cosa sappiamo esattamente della sfera sentimentale del famoso cantautore avellinese? Ecco, come dicevamo precedentemente, il giovane Ghemon, a quanto pare, sembrerebbe avere una fidanzata. E, da quanto si apprende da alcuni scatti di coppia condivisi sui rispettivi canali social, sembrerebbero essere davvero uniti, affiatati ed innamorati. Ecco, ma chi è esattamente? Da quanto si legge, la giovanissima donna che ha rubato il cuore del buon Ghemon si chiama Giulia Diana. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Le informazioni che abbiamo su di lei, purtroppo, sono davvero pochissime. Tuttavia, da quanto si legge sulla bio inserita sul profilo instagram, sembrerebbe essere una manager ed anche un’organizzatrice di eventi.

Sono davvero una bellissima coppia, vero?