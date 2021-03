Davide Baroncini fu protagonista di diverse love story all’interno della casa del grande fratello ma che fine ha fatto oggi?

Sono passati dieci anni dalla undicesima edizione del Grande fratello condotta da Alessia Marcuzzi e affiancata dall’opinionista Alfonso Signorini. Ad essere proclamato vincitore in quell’edizione fu Andrea Cocco. Non mancarono colpi di scena, tradimenti e storie d’amore e sicuramente una delle più seguite. Ad appassionare i telespettatori furono soprattutto i legami che Davide Baroncini instaurò in casa. In un primo momento con Rosa Baiano che poi lascio per un’altra concorrente appena entrata, Olivia. Quest’ultima uscì dopo poco e Baroncini torno dalla bella Rosa, che congedò una seconda volta per relazionarsi con l’ennesima New entry, Erinela Bitri. Con lei però la storia duò a lungo anche fuori dalla casa, e i due si dedicarono anche dei tattoo. Ma cosa fa oggi Davide Baroncini?

Com’è cambiata la vita di Davide Baroncini dopo l’uscita dal Grande Fratello?

Ebbene sì, Davide Baroncini ha rivoluzionato la sua vita. Dopo una relazione durata 3 anni con Erinela Bitri, i due si sono lasciati. Davide si è trasferito nella grande mela dove è diventato account executive di un famoso brand che produce capi di Cashmere di altissima qualità. Già in casa, Baroncini ha mostrato una certa propensione e interesse in fatto di stile e portamento. Dopo il Grande Fratello inziò a lavorare a Milano per un’azienda di alta moda, ma dopo aver visitato New York, decise poi che quella sarebbe stata la sua futura città. Furono forse questi, i motivi che lo portarono poi a separarsi definitivamente da Erinela. Ma non è tutto. L’affascinante siciliano si è sposato con un’influencer anch’ella impegnata nel settore del cashmere e dell’abbigliamento.

Il suo nome è Pia e sul suo profilo Instagram immortala spesso i momenti con l’ex gieffino. Emozionanti sono stati soprattutto gli scatti del matrimonio. Una cerimonia americana ma stile italiana un po’ anni’60. Dagli ultimi post è stato possibile evincere che i due aspettano un bambino. Tirando un po’ le somme, quindi: Baroncini ha cambiato la sua vita in meglio, ovviamente. Restando, soprattutto, lontano dal mondo dello spettacolo.