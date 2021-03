Grande fratello Vip, avete visto cos’è successo dopo la finale di ieri? Il vincitore pazzo di gioia.

Sono passate soltanto poche ore al termine di questa scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip; il reality ha riscosso grande successo, e gli ascolti sono stati decisamente alti. La diretta di ieri sera, lunedì 1 marzo, che ha visto la messa in onda della tanto attesa finale, è stata attraversata da un turbinio di emozioni. Le sorprese non sono mancate, e hanno abbracciato i concorrenti e anche il pubblico amorevolmente. A non avere accesso alla finalissima, Andrea Zelletta, che scontratosi con Tommaso Zorzi, ha perso al televoto; Pierpaolo Petrelli ha avuto la meglio su Dayane Mello. Mentre nel televoto che vedeva il confronto tra Stefania Orlando e Zorzi, quest’ultimo ne è uscito salvo. Come ormai è noto, il vincitore è proprio lui, il mitico Tommaso Zorzi, che ha avuto la meglio su Petrelli. Ebbene, le luci della casa sono state spente, e dopo aver eletto il vincitore di questa edizione, i concorrenti sono tornati in albergo: avete visto cos’è successo dopo?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornati—>> clicca qui

Grande Fratello Vip, cos’è successo dopo la finale di ieri: Tommaso Zorzi è il vincitore

Una finale che ha decisamente conquistato tutti, e che ha riscosso grande attenzione da parte del pubblico. I fan del programma hanno assistito alla diretta con grande trepidazione, commentando sui social quanto accaduto nei minimi dettagli. Il vincitore è stato eletto, Tommaso Zorzi con un’alta percentuale ha vinto questa scoppiettante edizione, tra l’acclamazione del pubblico. Ebbene, dopo lunghi mesi trascorsi all’interno della casa, le luci sono state spente, e i concorrenti terminata la puntata, sono tornati in albergo. Tommaso ha brindato a questo suo trionfo, tra i sorrisi e la forte emozione provata, muovendosi animatamente con i tacchi, come era suo solito fare in casa. Insieme a lui anche gli altri compagni di avventura, che hanno gioito per la vittoria.

Zorzi è sempre stato fin da subito molto amato, e molti speravano potesse vincere il Grande Fratello Vip. Anche se, dobbiamo ammetterlo, tutti erano decisamente apprezzati, ognuno di loro ha lasciato qualcosa al reality, e ovviamente ai telespettatori che seguivano entusiasti ogni attimo delle lunghe giornate trascorse al Gf Vip. Ebbene, dopo mesi le luci si sono spente. Il Grande Fratello Vip, tra le lacrime e l’emozione, ha visto la conclusione di un’edizione meravigliosa!