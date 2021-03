La tragica scomparsa che ha colpito il tenore de Il Volo, Ignazio Boschetto: suo padre Vito è venuto a mancare domenica 28 febbraio.

Lutto per Ignazio Boschetto, tenore del celebre trio Il Volo: suo padre, Vito Boschetto, ha lasciato i suoi cari domenica 28 febbraio. Una scomparsa tragica ed inaspettata, di cui il giovane e talentuoso cantante non ha ancora parlato. Molto legato al valore della famiglia, per Ignazio questo è sicuramente un dolore molto grande: l’amato genitore si sarebbe sentito male all’improvviso mentre era a Bologna dove dalla Sicilia si era trasferito per avvicinarsi al figlio. Ignazio è originario della splendida isola, precisamente di Marsala, ed è proprio qui che il signor Vito aveva vissuto gran parte della sua esistenza. Nella splendida cittadina siciliana Vito Boschetto aveva gestito per anni una pizzeria, per poi decidere di seguire suo figlio nelle varie tappe della sua favolosa carriera.

Lutto per Ignazio Boschetto: suo padre Vito era il suo primo fan

Come raccontato dallo stesso Ignazio in varie occasioni, fu proprio suo padre a notare il suo straordinario talento quando era sollo un bambino. Il signor Vito accompagnò suo figlio ai provini per Ti Lascio una Canzone, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, dove l’incontro con Piero Barone e Gianluca Ginoble diede origine allo strepitoso trio diventato famoso in tutto il mondo. Come detto precedentemente, il papà di Ignazio sarebbe morto a causa di un malore inaspettato, lasciando anche la moglie, Caterina e l’altra figlia Mina. Un lutto devastante capitato a poche ore dall’esibizione sul palco del Teatro Ariston: era prevista infatti per domani sera, 3 marzo, l’esibizione de Il Volo al Festival di Sanremo con un omaggio al compianto Ennio Morricone. Alla luce di quanto accaduto, non si sa con certezza se Ignazio, Gianluca e Piero parteciperanno ugualmente.

Ricordiamo che l’edizione 2021 della celebre kermesse inizia proprio stasera su Rai 1 e sono ben 26 i cantanti in gara nella categoria Big.