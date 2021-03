L’isola dei famosi è in procinto di iniziare e i naufraghi sono pronti a salpare per l’Honduras, tra questi Gilles Rocca che ha lasciato una dedica commovente alla fidanzata.

Tutto pronto per una nuova avventura in vista dell’Honduras. Il cast è al completo e sono stati ufficializzati anche i 16 naufraghi. Alla guida di questa nuova avventura televisiva e non solo, ci sarà Ilary Blasi. La moglie di Totti torna in tv dopo un lungo periodo di stop ed è pronta a sbarcare su canale 5 in vista di una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma decollerà in prima visione tv il 15 marzo. Come inviato ci sarà invece Massimo Rosolino che fungerà da tramite tra l’Italia e le Honduras. I naufraghi sono in procinto di partire e non sono mancati post di saluti e di adrenalina per l’inizio del reality. Una dedica che ha fatto addolcire il web è stato quella di Gilles Rocca per la sua fidanzata. Le parole sono state davvero commoventi.

L’isola dei famosi: l’emozionante dedica di Gilles Rocca alla fidanzata

Tutti pronti a partire. O forse no? Gilles infatti non sembra ancora pronto a lasciare la sua fidanzata per partire oltreoceano. Il post dedicatole su Instagram è un segno di vero amore che il vincitore di ballando con le stelle fa nei confronti della sua Miriam. “Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras… mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici… ma soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam. Esordisce così Rocco nel suo ultimo post Instagram, per poi chiosare alla fine: “quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me”. Una dedica che ogni donna sognerebbe e che invece è toccata alla bella Miriam Galanti.

I due stanno insieme da un bel po’ di tempo, esattamente dal 2009. Si conobbero a Roma mentre erano entrambi ad un corso di perfezionamento per attori e da qual momento non si sono lasciati più. I due innamorati non escludono la possibilità di avere un figlio, chissà magari proprio dopo questa esperienza all’isola.