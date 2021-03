In una sua intervista, Madame ha svelato un sorprendente retroscena: sapete cosa avrebbe fatto se non fosse diventata cantante?

Dopo Aiello, sarà proprio il turno di Madame a fare il suo ingresso a Sanremo 2021. Per la prima volta in assoluto, la giovanissima cantante vicentina farà il suo primo debutto sul palco che conta. In attesa di scoprire cosa ci riserverà la sua esibizione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Sappiamo benissimo che, nonostante la sua giovanissima età, Francesca, è questo è il suo vero nome, decanta di una carriera davvero assoluta. Dopo aver debuttato con il suo primo singolo, infatti, la diciannovenne ha avuto la possibilità di collaborare con tantissimi professionista della musica italiana. A partire, quindi, da Marracash. Fino ai Negramaro. Ecco, ma vi siete mai chiesti se, ad esempio, Madame avesse avuto un ‘Piano B’. Attualmente, lo ripetiamo, è una famosissima ed apprezzatissima cantautrice, ma nella sua vita ha sempre voluto fare questo? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! In una sua recentissima intervista a ‘La Stampa’, datata 28 Febbraio 2021, la giovanissima ha svelato, senza troppi peli sulla lingua, cosa avrebbe voluto fare se non avesse intrapreso questa strada. Volete saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa su questo inedito retroscena.

Cosa avrebbe fatto Madame se non fosse diventata cantante? Il retroscena

A pochissimi giorni di distanza dal suo debutto sul palco di Sanremo 2021, Madame si è lasciata andare ad una lunga ed imperdibile intervista a ‘La Stampa’. È proprio in quest’occasione che la giovanissima cantante vicentina non ha affatto potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena. Attualmente, come dicevamo precedentemente, Francesca è un’apprezzatissima cantautrice. Ecco. La domanda sorge spontanea: ha sempre voluto fare questo nella sua vita? Certo, adesso la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo, ma cosa avrebbe voluto fare la giovane Madame? Stando a quanto si apprende dalle sue parole rilasciate a La Stampa, sembrerebbe che la giovanissima avrebbe voluto intraprendere la carriera di insegnante. ‘Avrei insegnato italiano. Grammatica ai ragazzi. Ma comunque io qualcosa nel mondo scolastico lo farò. La scuola mi affascina e prima o poi ci tornerò’, ha detto Madame in questa sua intervista che precede il suo debutto sul palco di Sanremo.

Insomma, sembrerebbe proprio che, seppure giovanissima, la bella Madame abbia davvero le idee molto chiare. Siete d’accordo con noi?