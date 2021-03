Matilda De Angelis sarà la prima co-conduttrice di Sanremo 2021, ma sapete che salta fuori un retroscena incredibile su di lei?

Sarà proprio lei ad aprire le danze di Sanremo 2021. Stiamo parlando proprio di Matilda De Angelis. Accanto ad Amadeus nel ruolo di co-conduttrice, la giovanissima attrice sarà proprio la prima a calcare il palco dell’Ariston. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua biografia e della sua vita privata, ma eravate a conoscenza di un retroscena davvero incredibile? A distanza di pochissime ore dal suo esordio sul palco di Sanremo, abbiamo letto approfonditamente la sua biografia. Ed abbiamo appreso qualcosa davvero di straordinario. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non avreste mai detto una cosa del genere. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Matilda De Angelis pronta per Sanremo 2021, spunta un retroscena incredibile: non l’avreste mai detto

Giovanissima, eppure Matilda De Angelis decanta di un successo davvero clamoroso. Protagonista indiscussa, nel 2016, del film ‘Veloce come il vento’ e, l’anno precedente, della serie televisiva ‘L’età dell’oro’, la bellissima attrice bolognese si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare per la sue immense doti da attrice. Ecco, ma sapete che è spuntato fuori un inedito retroscena del passato? Si, avete letto proprio bene: leggendo con attenzione la sua biografia, è saltato fuori un retroscena davvero incredibile. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Nel 2014, su consiglio di un suo amico, si può dire che la bella Matilda De Angelis inizia la sua carriera da attore. Ma sapete cosa faceva prima? Da quanto si legge, sembrerebbe che, sin da piccola, la giovane abbia avuto la passione per la musica. Non soltanto, da quanto si legge, sembrerebbe che abbia iniziato a studiare chitarra e violino, ma sembrerebbe che, alla sola età di 13 anni, abbia iniziato a scrivere anche le sue prime canzoni. E a debuttare, infine, come cantante nel 2014.

Noi non vediamo l’ora di ammirarla in tutto il suo splendore a Sanremo 2021, voi?