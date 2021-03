Attrice dal talento innegabile, vincitrice di numerosi e prestigiosi premi: la foto di Nancy Brilli incanta il pubblico, l’immagine del passato che lascia senza parole

Dotata di una bellezza e di un fascino che sono secondi solo al suo talento: la foto di Nancy Brilli incanta il pubblico, l’immagine dal passato è da togliere il fiato. Attrice dalle doti eccezionali, originaria di Roma nata nel 1964. Nancy Brilli debutta nel 1984 nel film “Claretta”, e un paio di anni dopo la vediamo alle prese con “Demoni 2… L’incubo ritorna”, di Dario Argento. Si dedica alla televisione ma anche al cinema, prendendo parte ad una serie incredibile di pellicole e fiction di successo. Indimenticabile la sua interpretazione ne “Il bello delle donne”, emozionanti quelle in “I ragazzi della via Pal” e “I colori della vita”. Nancy Brilli è un volto davvero molto amato e ammirato del mondo dello spettacolo ed è seguitissima sui social, dove condivide con i suoi follower immagini sempre meravigliose.

Nancy Brilli, lo scatto del passato lascia senza parole

Qualche anno fa, ospite di Maurizio Costanzo, Nancy Brilli ha raccontato un retroscena toccante e meraviglioso sulla sua vita. “Il mio miracolo”, lo ha definito, condividendo la profonda ed emozionante esperienza con il pubblico. E, con il pubblico, l’attrice ha voluto condividere, diverso tempo fa, anche un’immagine davvero incantevole che risale al 1990. Uno scatto che arriva dal passato, quindi, che è riuscito ad incantare i follower dell’interprete per la sua straordinaria bellezza. Si tratta di uno scatto che ritrae l’attrice di profilo, in primo piano, mettendo in risalto i suoi lineamenti perfetti e gli splendidi occhioni chiari. “1990, il vice commissario Baldazzi in “un cane sciolto”, regia di Capitani” ha scritto Nancy Brilli, collocando la foto in un momento e su di un set preciso. Di seguito, l’eccezionale post.

Un’immagine che lascia senza parole e senza fiato per la bellezza della sua protagonista. Il fascino di Nancy Brilli è rimasto immutato da allora, non trovate?