Manca sempre meno, questa sera, martedì 2 marzo, andrà in onda la prima puntata del tanto atteso Festival Di Sanremo, che vede anche quest’anno la conduzione di Amadeus, affiancato da diversi eccezionali ospiti. Un’edizione, che a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e anche il resto del mondo, sta vivendo, ha dovuto mettere in atto diversi cambiamenti. Come sappiamo, infatti, il pubblico non ci sarà. Ebbene, i big in gara sono stati scelti, e possiamo dire, sono tutti incredibilmente talentuosi. Questa sera si esibiranno, non tutti, ma soltanto i primi tredici, e ci conquisteranno con la loro musica. Ma ad abbracciarci anche gli artisti che fanno parte della categoria Nuove Proposte. Tra di loro, troviamo Avincola: scopriamo qualcosa in più su questo grande talento.

Festival di Sanremo 2021, chi è l’artista Avincola: la sua età, nome, carriera, e i numerosi premi

Una nuova edizione della tanto amata Kermesse Musicale andrà in onda questa sera. Sul palco del Festival si esibiranno ben 26 artisti; non solo, a contornare le serate, anche i talenti della categoria Nuove Proposte. Ebbene, tra di loro, non possiamo non citare, Avincola, l’artista che ha conquistato Fiorello. Il cantautore è Nato a Roma il 23 giugno 1987, romano da parte di padre e catalano da parte di madre, sotto il segno del Cancro; il suo nome è esattamente Simone Avincola. Il suo primo EP è stato pubblicato nel 2008. Nel corso della sua carriera ha già ottenuto diversi riconoscimenti importanti, tra cui il Premio Stefano Rosso e il Premio Botteghe d’Autore. Nel marzo 2013 presenta, al Cinema America di Roma, il docufilm Stefano Rosso – L’ultimo Romano che vince il “Premio di Rosa”, il “Premio Pivi Siae 2013” e il “Premio MEI cinema 2013”. Avincola nel 2016 ha partecipato a Sanremo Giovani senza grande successo. Qualche anno dopo, Nel 2019 ci ha riprovato ed è stato selezionato tra i finalisti. Purtroppo, non è riuscito ad approdare a Sanremo tra le Nuove Proposte, ma non si è dato certamente per vinto, e ci ha riprovato nel 2020 con un nuovo brano, Goal!. Questa volta è riuscito ad approdare fino al palco dell’Ariston.

Avincola ha conquistato Fiorello, infatti, intervistato dalla nostra redazione, ha manifestato come è avvenuto l’incontro fra i due: “Faceva Edicola Fiore, a Roma in una bar e io mi sono presentato con la chitarra! Gli ho fatto sentire alcuni pezzi miei, ironici e divertenti ma pieni di significato e da lì è nato un rapporto di stima reciproca. Mi ha chiesto di scrivere e cantare”. Ebbene, possiamo dire, che il giovane cantautore ha già riscosso un grande successo, merito ovviamente del suo grande talento. La sua musica, siamo certi, ci conquisterà, e abbraccerà il palco della Kermesse, in una meravigliosa performance.