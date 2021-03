Sanremo 2021, chi è Gaudiano, l’artista in gara nella categoria Nuove Proposte: età, nome, e il dolore raccontato attraverso la musica.

E’ tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo. Finalmente, questa sera, martedì 2 marzo, andrà in onda la nuova edizione del Festival della canzone italiana. La Kermesse musicale si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. È uno dei più importanti e longevi festival musicali. Il vincitore ottiene il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, anche se, non vi è nessun obbligo. Il Festival ci accompagnerà per ben cinque serate, fino a sabato 6 marzo. I big in gara sono stati scelti, 26 artisti, tutti eccezionali; tra poche ore, però, sul palco dell’Ariston si esibiranno soltanto 13. Ma saremo accompagnati anche dai brani dei cantanti che fanno parte della categoria Nuove Proposte. Ebbene, tra di loro non possiamo non citare Gaudiano: scopriamo qualcosa in più sull’artista.

Festival di Sanremo 2021, chi è Gaudiano: età, carriera, e la musica che diventa salvezza

Come abbiamo espresso, non solo i big in gara avranno modo di esibirsi questa sera, al Festival Di Sanremo, ma anche gli artisti presenti nella categoria Nuove Proposte. Tra poche ore, avremo la possibilità di immergerci nella musica di uno dei cantanti scelti a Sanremo Giovani, ovvero Gaudiano. Il suo nome è Luca Gaudiano, in arte solo Gaudiano, foggiano, classe 1991; è arrivato sul palco del festival con la canzone ‘Polvere da Sparo‘, in cui ha riportato il dolore provato dopo una dolorosa perdita. Ha conquistato il palco dell’Ariston con la sua storia, ovvero La scomparsa del papà avvenuta a marzo di due anni fa, raccontata nel brano che l’ha visto arrivare proprio a Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. Il cantautore racconta il sentimento di impotenza, il suo e di tutti coloro che hanno vissuto la stessa situazione, che hanno sentito tale dolore, e la solitudine provata dopo un tale evento.

“Sono un ragazzo fortunato perchè mi hanno regalato un sogno, questa frase è la perfetta sintesi della mia vita in questo momento… poco più di un anno fa mi sembrava che il mondo mi fosse crollato addosso, e invece eccomi qui… “, ha scritto in un post Gaudiano. Ebbene, proprio questa sera, si esibirà sul palco dell’Ariston, e sicuramente ci sorprenderà.