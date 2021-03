A poche ore dall’inizio di Sanremo 2021, salta l’esibizione di Irama sul palco: un membro dello staff è risultato positivo al Covid.

Non è ancora iniziata questa settantunesima edizione di Sanremo, eppure già si è mostrata ricca di colpi di scena. Tra pochissime ore fa, infatti, andrà in onda la prima puntata. E, stando a quanto si apprende da questo comunicato apparso sul sito ufficiale della Rai, è già ‘saltata’ la prima esibizione. Proprio nel corso della serata inaugurale, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, era prevista l’esibizione di Irama. Eppure, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la sua esibizione sia saltata a poche ore dal suo svolgimento perché un membro del suo staff è risultato positivo al Coronavirus. Una notizia davvero choc, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, lascia stupiti e sorpresi davvero tutti. Ecco, ma a questo punto cosa succede? Quando avrà la possibilità di esibirsi l’ex vincitore di Amici? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Irama, salta l’esibizione sul palco di Sanremo 2021: cos’è successo

Insieme ad altri stupendi ed incredibili cantanti, il giovanissimo Irama era stato scelto come concorrente per dare inizio a questo Sanremo 2021. Stando a quanto si apprende da questo ultimo comunicato stampa della Rai, però, sembrerebbe che la sua esibizione sia saltata all’ultimo minuto. Mancano pochissime ore alla messa in onda della prima puntata, lo sappiamo benissimo. Eppure, Irama non avrà affatto la possibilità di potersi esibire sul palco dell’Ariston. Perché? La motivazione è davvero semplice: un membro del suo staff è risultato positivo al tampone antigenico. Ed è proprio per questo motivo che anche l’artista è stato sottoposto al tampone molecolare. Di cui, tra l’altro, si attendono i risultati. Da qui, quindi, ne consegue una sola ed unica decisione: per questa sera, Irama non sarà presente al Festival di Sanremo. A quanto si legge, però, la sua esibizione è stata rimandata a domani, Martedì 3 Marzo.

Ecco, la domanda sorge spontanea: appurato che Irama non si esibirà stasera, chi prenderà il suo posto? Da quanto si legge, a sostituirlo sarà Noemi.