La nuova puntata di Stasera tutto è possibile andrà in onda Martedì 2 Marzo? Le parole di Stefano De Martino sono chiarissime.

Attualmente al timone della sua seconda edizione di Stasera tutto è Possibile, Stefano De Martino, da diverse settimane a questa parte, entra nelle case di tutti gli italiani con il suo divertentissimo programma. A partire da ‘La Stanza Inclinata’ fino a tantissimi altri incredibili giochi, il conduttore napoletano è il protagonista indiscusso di uno show davvero imperdibile. E che, soprattutto, permette a tutto il suo pubblico di staccare un po’ la spina dai classici problemi quotidiani. Di potersi, ovviamente, divertire e ridere davvero con poco. Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. A confermarcelo, infatti, sono i dati auditel che, settimana dopo settimana, Stasera tutto è Possibile macina. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: la puntata di questo Martedì 2 Marzo ci sarà? Sappiamo benissimo che, in concomitanza su Rai Uno, inizierà la settantunesima edizione del Festival di Sanremo, ma Stefano De Martino sarà sempre collegato dagli studi Rai di Napoli per una nuova puntata del suo show? Proprio pochissime ore fa, l’ex ballerino di Amici è intervenuto al riguardo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stasera tutto è Possibile andrà in onda il 2 Marzo? Parla Stefano De Martino

Dopo l’incredibile puntata di Stasera tutto è possibile della settimana scorsa dedicata al mondo animale e, soprattutto, ricca di ospiti imperdibili, cosa accadrà stasera? In particolare, Stefano De Martino sarà al timone di un nuovo appuntamento del suo programma del Martedì sera? Proprio oggi, 2 Marzo, come dicevamo precedentemente, inizia Sanremo 2021. Quindi, cosa succede a tutti gli altri programmi televisivi? In particolare, l’ex ballerino di Amici ci farà nuovamente compagnia con una nuova puntata? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene. Proprio pochissimi istanti fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, il bel De Martino ha sciolto ogni dubbio. E, soprattutto, ha chiaramente detto cosa accadrà questa sera. Come volevasi dimostrare, purtroppo, la puntata del 2 Marzo di Stasera tutto è possibile non andrà in onda. ‘Stasera c’è il Festival di Sanremo. Quindi, staremo tutti fermi questa settimana. Anche noi saremo sintonizzati su Rai Uno per vedere il Festival’, ha detto Stefano De Martino a chi gli chiesto se stasera ci sarebbe stato una nuova puntata del suo programma.

Un grande brutta notizia, c’è da ammetterlo. Anche perché sappiamo benissimo quando Stasera tutto è possibile sia fondamentale ogni Martedì sera. Tuttavia, la sua ‘sospensione’ ha una giusta e valida motivazione. A questo punto, quindi, non ci resta che aspettare una settimana.