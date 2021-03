GF VIP, Stefano Sala lasciato un commento a sorpresa sulla finale subito dopo la puntata di ieri, lunedì 1 marzo: guardate cosa ha scritto!

Il Grande Fratello VIP ha spento ufficialmente le luci: la quinta edizione, dopo 5 lunghi mesi, è giunta al termine. Dopo 44 puntate, compresa quella finale di lunedì 1 marzo, Tommaso Zorzi si è aggiudicato il montepremi finale! I finalisti rimasti nell’ultimissima puntata sono stati Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Dayane Mello ed il vincitore! E’ stata una vera gioia per l’influencer milanese che non si aspettava questo finale! Tutti i concorrenti di questa edizione sono stati contenti di veder esultare proprio lui che ha regalato al GF VIP tantissime emozioni. E’ arrivato, subito dopo la puntata, un commento a sorpresa. E’ di Stefano Sala, l’ex compagno di Dayane Mello! Guardate cosa ha scritto sui social.

GF VIP, commento a sorpresa di Stefano Sala: spunta fuori subito dopo la finale

Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello e papà della piccola Sofia, al termine della finale del GF VIP di ieri sera, lunedì 1 marzo, ha lasciato un commento sui social. L’uomo, ex gieffino, ha scritto nelle sue IG story un messaggio per il vincitore, Tommaso Zorzi! “Paga da bere” ha scritto Stefano su una fotografia dell’influencer! Un commento ironico e scherzoso del tutto inaspettato! Ora che ha vinto il montepremi, Tommaso regalerà un brindisi a tutti i suoi ex inquilini ed amici?

E’ stato questo il commento a sorpresa dell’ex compagno di Dayane Mello ed ex gieffino: Stefano Sala, prima di questa IG story, ha anche postato una magnifica fotografia. Sofia e Leo, sua figlia ed il figlio di Pierpaolo e Ariadna Romero, vicini su un divano: i due bambini hanno regalato emozioni uniche ai loro genitori, ormai ex concorrenti del GF VIP.