Un personaggio amatissimo, un volto iconico del teatro e del cinema italiano: diploma e Università, conoscete il percorso di studi di Vincenzo Salemme? Il celebre attore è nato a Bacoli nel 1957 e fin da giovanissimo ha mosso i primi passi in teatro e nella commedia italiana. Nel 1977 entra a far parte della compagnia dell’indimenticato Eduardo De Filippo e alcune delle commedie messe in scena furono trasmesse anche in televisione, per la Rai. Dal sodalizio con Carlo Buccirosso, Maurizio Casagrande e Nando Paone nasceranno alcuni dei film e degli spettacoli più divertenti e famosi della commedia. Sposato per trent’anni con Valeria Esposito, la coppia si è poi separata. Sapete qual è stato il percorso di studi di Vincenzo Salemme? Scopriamolo insieme!

Lo straordinario attore, sceneggiatore, comico e regista ha fatto dell’intrattenimento la sua grande passione, riscuotendo un successo incredibile. Lo abbiamo visto in pellicole per il grande schermo, programmi televisivi e calcare le scene teatrali. Qualche mese fa ha fatto parte della giuria di “Tale e quale show” e quest’anno dovrebbe vedere la luce “Con tutto il cuore” nuova commedia del celebre artista. Conosciamo perfettamente la sua straordinaria simpatia e il suo immenso talento, ma sapete in cosa è diplomato l’attore? E quale Università ha frequentato? Ve lo riveliamo noi! Vincenzo Salemme ha conseguito il diploma presso il liceo classico Umberto I di Napoli. In seguito, si è iscritto all’Università Federico II con indirizzo in Lettere e Filosofia. I primi passi in teatro li ha mossi con la compagnia di Tato Russo di cui ha fatto parte a partire dal 1976.

Conoscevate questi dettagli sul percorso di studi affrontato dal talentuoso artista? Siamo certi che il suo nuovo progetto, “Con tutto il cuore”, sarà un altro incredibile trionfo!