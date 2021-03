Gesto bellissimo di Zlatan Ibrahimovic: di seguito vi diciamo cosa farà con il compenso percepito al Festival di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic è uno dei calciatori più forti della storia del calcio. L’attaccante, di origini svedese, ha militato in moltissimi club prestigiosi. In Italia ha vestito la maglia dell’Inter, del Milan e della Juventus. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, Zlatan è tornato a Milano, sponda rossonera. Lo svedese è l’autentico trascinatore della squadra allenata da Stefano Pioli. L’attaccante è in corsa anche per la classifica capocannonieri, dove insegue Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Dal 2 al 6 marzo sarà impegnato sul palco dell’Ariston come co-conduttore del Festival di Sanremo.

Zlatan Ibrahimovic, gesto bellissimo: cosa farà con il compenso di Sanremo

Ibrahimovic sarà uno dei protagonisti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico Amadeus l’ha voluto al suo fianco in questa edizione particolare. Il calciatore ha presenziato alla conferenza stampa della prima serata della manifestazione canora. Interrogato sul compenso percepito come co-conduttore del Festival, Zlatan ha svelato cosa farà con il suo cachet: “I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tutti che sono grato a quello che l’Italia ha fatto per me. I soldi che entrano li diamo in beneficenza, non vi preoccupate”.

Il calciatore ha inoltre confessato di non sapere cosa gli attende in questa prima serata del Festival di Sanremo, poi ha aggiunto: “Non è il mio mondo questo, ma non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo. Se faccio bene ancora meglio così ho un altro lavoro quando smetto! Sono carico, non so cosa mi aspetta ma sicuramente ci divertiamo”. Grande attesa per il duetto con Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna: “Canterò con Sinisa: non so come andrà Spero che non sappia cantare neanche loro, così saremo allo stesso livello”.