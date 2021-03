Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, la tronista Samantha ha sorpreso tutti con un gesto a sorpresa: ecco le anticipazioni

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi continua ad andare in onda, rispettando ovviamente tutte le norme anti-Covid. Nelle scorse puntate sono stati presentati i nuovi tronisti che, entro la fine della stagione, sceglieranno la persona della loro vita. Ha riscosso molto successo Samantha Curcio, una delle prime troniste curvy del dating show di Maria De Filippi. La donna ha colpito il pubblico grazie alla sua spontaneità e soprattutto alla sua bellezza acqua e sapone. La tronista, però, nell’ultima registrazione si è resa protagonista di un gesto a sorpresa.

Anticipazioni Uomini e Donne, il gesto di Samantha

Nella registrazione odierna di Uomini e Donne, la tronista Samantha Curcio ha sorpreso tutti con un gesto a sorpresa. La donna, infatti, ha deciso di uscire con uno dei protagonisti del trono over. Quest’anno – come sappiamo – i due format, trono classico e trono over, sono stati fusi. In studio, oltre ai tronisti e ai corteggiatori, sono presenti anche le dame e i cavalieri. La tronista è rimasta colpita dalla bellezza e dallo charme del cavaliere Gero ed ha deciso di uscire con lui. I due hanno scambiato due chiacchiere e si sono detti interessati l’uno dell’altro. La tronista probabilmente continuerà la sua conoscenza con il cavaliere del trono over.

Il gesto di Samantha Curcio ha sorpreso tutti i presenti in studio e siamo sicuri che, quando la puntata andrà in onda su Canale 5, sorprenderà anche i telespettatori. La tronista è stata anche criticata in studio, in particolare dal cavaliere Armando Incarnato. Il cavaliere ha infatti dichiarato che, secondo lui, Gero e Alessio, uno dei suoi corteggiatori, sono molto diversi e per questo è incoerente.