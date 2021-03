Riuscite a capire chi è l’incantevole bambina in questa foto: stiamo parlando di un’attrice giovanissima, di una bellezza straordinaria e di grande talento!

L’incantevole bambina che vedere immortalata in questa foto è oggi un’attrice di grande talento, giovanissima, dotata di una bellezza davvero straordinaria. Nata nel 1993, è figlia di un noto e ammirato regista e la passione per il mondo dello spettacolo è cresciuta con lei. Per un lungo periodo ha vissuto a Londra, per frequentare dei corsi di recitazione e perfezionare il suo talento. Ha esordito nel film “Io sono tempesta”, ma è stato nel 2019, quando è approdata nel casti di una fiction amatissima, che il pubblico ha avuto modo di conoscerla e scoprire le sue straordinarie doti. Avete indovinato di chi stiamo parlando?

Chi è la splendida bambina protagonista di questa foto, oggi talentuosa attrice?

Grandi ed espressivi occhi scuri, un viso dai lineamenti delicati e armoniosi e labbra carnose. La sua bellezza era evidente già da piccolissima e oggi è una splendida e affascinante giovane donna. Di chi si tratta? La bambina ritratta nella foto che vi abbiamo mostrato è la meravigliosa Simonetta Columbu! L’attrice, impegnata nel cast di “Che Dio ci aiuti” è una delle giovani e talentuose interpreti che il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere grazie alla celebre fiction. Simonetta Columbu ha sempre dimostrato di essere una donna dalla grande maturità e con le idee chiare e decise sul suo futuro. Qualche settimana fa ha dovuto affrontare un momento molto difficile, un lutto che l’ha colpita duramente: la perdita di una persona davvero importante.

Bellissima fin da piccola e già incredibilmente espressiva, Simonetta Columbu, siamo certi che sarete d’accordo anche voi. Avevate indovinato che fosse lei la splendida bimba ritratta nell’immagine che vi abbiamo proposto?