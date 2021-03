Bugo è uno dei ventisei Big in gara a Sanremo 2021, ma sapete chi è sua moglie? Il loro matrimonio e quanti figli hanno.

Dopo l’imperdibile prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda Martedì 2 Marzo, il pubblico italiano si prepara ad assistere ad un secondo appuntamento ancora più incredibile. Ricco di ospiti eccezionali, co-conduttrice d’eccezione ed altri 13 Big in gara davvero fantastica, la seconda puntata di Sanremo 2021 si prospetta come qualcosa di davvero imperdibile. In attesa, però, di assistere alla seconda diretta, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi protagonisti? Come detto precedentemente, questa sera ci saranno altri cantanti ad esibirsi sul palco dell’Ariston per la prima volta in assoluto in questa edizione. Tra questi, c’è anche il grandissimo Bugo. Reduce dalla scorsa edizione del Festival, il cantante si appresta a rivivere, per la sua seconda volta consecutiva, questa grandissima emozione. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo spiegato il ‘retroscena’ su questo suo pseudonimo. Adesso, invece, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? In particolare, siete curiosi di sapere chi è sua moglie?

Bugo, sapete chi è sua moglie? Il loro matrimonio

Se da una parte Bugo decanta di una carriera davvero incredibile e, soprattutto, ricca di intramontabili successi, dall’altra il simpaticissimo cantante vanta di una sfera sentimentale per nulla da meno. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo cantante sia felicemente sposato con Elisabetta. Purtroppo, sulla donna che ha rapito e conquistato il cuore del cantante sappiamo davvero molto poco. Eppure, stando a quanto si legge, sembrerebbe che la coppia si sia conosciuta nel lontano 2010. E che, soprattutto, abbiano deciso di trasferirsi in India. Sembrerebbe, infatti, che subito dopo l’incontro con Bugo, Elisabetta abbia ricevuto un’importante proposta di lavoro fuori dall’Italia. E che il cantante abbia immediatamente provveduta a seguirla. Tanto è vero che, proprio in India, i due hanno celebrato il loro matrimonio nel 2011. Attualmente, stando a quanto si apprende, la coppia è ritornata in Italia. E sembrerebbe che viva a Milano.

Quanti figli hanno?

Appurato, quindi, che Bugo ed Elisabetta fanno coppia fissa dal 2010 e che dal 2011, invece, sono marito e moglie, cosa occorre sapere su di loro? In particolare, i due hanno avuto dei figli? E, se si, quanti? Ebbene. Da quanto si legge, sembrerebbe proprio che il frutto del loro amore è nato qualche anno dopo la celebrazione del loro matrimonio. Ben dieci anni fa, infatti, Bugo ed Elisabetta sono diventati ufficialmente marito e moglie. Dopo tre anni da questo momento ed, esattamente, il 2014 sono diventati genitori del loro primogenito.

Cosa ci dite? Conoscevate la vita privata di Bugo?