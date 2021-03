Chi è Akash Kumar: età, vita privata, curiosità e la professione dei genitori

In questo articolo vi parliamo di Akash Kumar, famosissimo modello: ecco la sua età e altre curiosità su di lui

Akash Kumar è un modello divenuto famoso in Italia negli ultimi anni. L’uomo, oltre a sfilare per noti marchi di moda, ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi in Italia, come Ballando con le Stelle. Se non sapete chi sia Akash, in questo articolo vi parliamo di lui, svelandovi la sua età, le notizie sulla vita privata e altre curiosità sul modello.

Chi è Akash Kumar

Kumar nasce il 16 novembre del 1991 a Nuova Delhi, in India. Il modello ha 29 anni. Suo padre è un imprenditore indiano di pelletteria, mentre la madre è una modella brasiliana. Le sue origini dunque sono un po’ indiane, un po’ brasiliane. Nel suo destino, però, c’è soprattutto l’Italia. I genitori, infatti, si innamorano a Milano, città che li vede lì per motivi lavorativi. Insieme decidono di andare a vivere a Nuova Delhi, dove concepiscono Akash. La coppia si separa nel 1994. Akash lascia l’India insieme alla madre, trasferendosi in Italia, a Verona. Il modello cresce nella città veneta e si diploma al liceo linguistico. La passione per la modella gli viene trasmessa dalla mamma. Inizia la carriera molto giovane, ad appena sei anni, quando posa per la sua prima campagna pubblicitaria. Continua poi in età adolescenziale, posando per vari marchi veneti molto importanti. Si trasferisce poi a Milano, ma pare che attualmente viva ancora a Verona. Riguardo alle sue origini ha dichiarato: “Mi sento indiano, oltre che italiano, e sono seguace dell’Induismo, la religione più diffusa in India. Nella mia vita, però, l’India è la radice; l’albero è l’Italia”.

Oltre alla carriera di modello, Akash Kumar sta studiando anche recitazione: “Sto studiando recitazione. Quando sentirò di essere diventato bravo abbastanza, vorrei trasferirmi a Los Angeles”. In Italia ha partecipato anche ad alcuni programmi televisivi, tra i quali Ballando con le Stelle, talent show condotto da Milly Carlucci. Durante la seconda puntata del talent show, il giudice Selvaggia Lucarelli ha chiesto spiegazioni circa le apparizioni del modello ad altri programmi “sotto falso nome”. Il modello, infatti, aveva già partecipato a Temptation Island e Ciao Darwin con lo pseudonimo di Pablo Andreis Romeo. La Lucarelli l’ha attaccato, suggerendogli di trovare una propria personalità. Akash avrebbe dovuto partecipare anche alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma pare si sia ritirato. Il modello avrebbe dichiarato di non aver preferito la clip preparata dagli autori del programma. Kumar avrebbe dunque pagato la penale e non sarebbe partito, ma le voci non sono ancora del tutto confermate.