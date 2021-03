Avete mai provato la Colomba Classica di Antonino Cannavacciuolo? E’ davvero unica: vi sveliamo quanto costa il dolce tipico pasquale dello chef.

Pasqua si avvicina e tutti già pensano alla famosa Colomba! Il dolce tipico pasquale è apprezzato in tutta Italia: è stato inventato a Milano negli anni 30 del 1900, dalla Motta. E’ divenuta poi commercialmente più diffusa in tutto il nostro territorio. Tutti gli amanti della cucina possono prepararla: esistono tnate ricette per creare il dolce tradizionale simbolo di Pasqua. A chi invece non piace stare ai fornelli viene offerta la possibilità di acquistare la Colomba al supermercato o dai pasticcieri di fiducia. Siamo qui per parlarvi della Colomba Classica del famoso chef Antonino Cannavacciuolo. Vi sveliamo qualche segreto ma soprattutto il prezzo del dolce!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Pasqua, la Colomba Classica di Antonino Cannavacciuolo è unica: sapete quanto costa?

La Colomba Classica di Antonino Cannavacciuolo è davvero unica. E’ un prodotto da forno, lievitato naturalmente, morbido all’interno e croccante fuori, grazie alla glassa di mandorle. Il famosissimo chef napoletano e giudice di MasterChef Italia permette a chi non vive in Italia di acquistare online la sua colomba. E proprio sul suo sito shop ci sono tutte le sue creazioni davvero squisite. Pasqua si avvicina e dunque vi parliamo del classico dolce tradizionale pasquale: sapete quanto costa la Colomba Classica di Antonino Cannavacciuolo? Il prezzo è di 29 euro per 750 gr.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef)

Ingredienti

Nella descrizione del dolce, Antonino illustra gli ingredienti che usa per dare vita a questo squisito dolce. Ve li elenchiamo: farina di frumento, cubetti e pasta di scorza d’arancia (Scorza di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), burro, tuorlo d’uova, acqua, zucchero, lievito naturale (farina di frumento, acqua), pasta di limone (Scorza di limone, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), enzimi di frumento (farina di frumento, enzimi di frumento), miele, sale, vaniglia.

Per la glassa invece è necessario lo zucchero, mandorle, albume d’uovo, armelline, nocciole, farina di riso, fecola di patate e zucchero granella.