Da pochissime ore è iniziato Sanremo 2021, ma cosa si vince esattamente alla fine della gara? Non tutti lo sanno: i premi del Festival.

Proprio da ieri, Martedì 2 Marzo, è iniziata la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Al timone sempre di Amadeus, accompagnato dal suo più grande amico Fiorello, il simpaticissimo conduttore de ‘I soliti ignoti’ è stato la colonna portante di un primo appuntamento davvero imperdibile. Ricco di esibizioni incredibili, di emozioni e di risate, il buon Sebastiani ha saputo regalare, così come l’anno scorso, una prima serata del Festival davvero indimenticabile. E, pensate, il cammino è appena incominciato. Quindi, non osiamo affatto immaginare quali sono le altre sorprese che ci riserverà Sanremo 2021. In attesa, però, di scoprirlo e, soprattutto, di sapere chi tra i 26 Big in gara vincerà questa settantunesima edizione della più grande manifestazione musicale italiana, siete curiosi di sapere che cosa si vince a fine ultima puntata? Sappiamo benissimo che, come ogni gara che si rispetti, vi sarà un primo classificato, un secondo ed un terzo. Ecco, ma cosa c’è in palio?

Cosa si vince a fine gara di Sanremo 2021? Tutti i premi

Partita Martedì 2 Marzo, la settantunesima edizione del Festival di Sanremo ci farà compagnia per circa cinque serata. Ed, in particolare, fino a Sabato 6 Marzo. In ciascuna delle puntate, come ampiamente raccontato in un nostro recentissimo articolo, assisteremo a delle esibizione davvero pazzesco. E, come annunciato, ci sarà anche una novità in assoluto. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa ci riserverà questo Sanremo 2021, dato che la prima puntata è partita proprio col botto, siete curiosi di sapere cosa si vince a fine Festival? Anche perché, diciamoci la verità, questa manifestazione musicale è pur sempre una gara. E, come ogni gara che si rispetti, è più che normale che si vinca un premio. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: in che cosa consiste esattamente? O, per dirla meglio, cosa si vince a fine Sanremo 2021? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi anticipiamo che, a differenza di tutti gli altri programmi, il Festival è l’unico alla fine del quale non si vince affatto un bel gruzzoletto. Ma che benefici, quindi, ha il suo vincitore? Ovviamente, colui che è riuscito ad aggiudicarsi il primo posto, trarrà sicuramente dei benefici. Quali? Beh, la risposta è davvero semplice: entrerà di diritto a far parte dell’Eurovision, una delle più grandi manifestazioni musicale di tutta Europa. Ma non è affatto finita qui. Nel corso della serata, infine, verranno assegnati diversi premi. A partire, quindi, da quello attribuito dalla sala stampa, per la miglior interpretazione. Fino a quello attribuito per la miglior composizione ed, infine, al brano più scaricato in streaming.

Insomma, da come si può chiaramente: il vincitore di Sanremo 2021, a differenza di Tommaso Zorzi ad esempio, non vincerà affatto un montepremi finale in denaro, ma otterrà dei riconoscimenti davvero grandiosi. E non sarà l’unico, sia chiaro.