Conoscete tutto su Cristiana Girelli? Qui vi parliamo di lei: ecco quanti anni ha, da dove viene ed i dettagli sulla sua carriera!

Questa sera di mercoledì 3 febbraio 2021 ci sarà ospite al Teatro Ariston Cristiana Girelli. La giovane calciatrice italiana sarà al Festival di Sanremo per raccontare qualche dettaglio sul mondo del calcio: si tratterà di un tributo al calcio femminile! E così non solo Zlatan Ibrahimovic rappresenta il ‘pallone’, a Sanremo 2021 arriva anche la Girelli a rappresentare il calcio ‘rosa’. Siamo qui per raccontarvi di lei, della sua carriera, della sua vita! L’attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana ha da poco staccato il pass per il prossimo campionato Europeo, del 2022. Attaccante ‘atipico’ è descritta da molti: non ha una collocazione esatta in campo, è avvezza a svariare lungo tutto il fronte offensivo! Ecco qualche dettaglio in più su lei!

Cristiana Girelli a Sanremo 2021: età, carriera e le curiosità sulla calciatrice

Cristiana Girelli è una calciatrice italiana, classe ’90! E’ nata a Gavardo, in provincia di Brescia, ed attualmente gioca con la maglia della Juventus e della nazionale italiana. Sin da piccola si è appassionata al calcio: fino ai 14 anni ha infatti militato nella squadra giovanile Rigamonti Nuvolera. Nel 2004 trovò un accordo con il Bardolino Verona: nella sua seconda stagione, dopo aver impressionato tutti, esordì in prima squadra. Nella stagione 2005/06 ha fatto il suo debutto in Serie A femminile! Con il Brescia si aggiudicò il suo quarto titolo nazionale: Scudetto, due Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane sono i premi conquistati insieme al suo gruppo allenato da Milena Bertolini. E’ passata poi alla Juventus dove nella stagione 2019/20 ha conquistato il titolo di capocannoniere.

Cristiana Girelli è molto attiva sul suo canale Instagram dove conta 170 mila follower! La calciatrice si diverte a pubblicare scatti e pensieri sulle partite di calcio! Ma siete curiosi di scoprire qualcosina in più sul suo conto? Qualche indiscrezione privata? Sappiamo, secondo quanto riporta Calcioefinanza, che la Girelli dovrebbe guadagnare circa 40 mila euro lordi all’anno. Cristiana è molto riservata sulla sua vita privata: non si sa dunque se ha un fidanzato o se al momento è single!