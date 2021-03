Dayane Mello, incredibile novità dopo il GF Vip: non era mai accaduto prima a nessun concorrente di un reality italiano.

Si è conclusa lunedì 1 marzo la quinta edizione del GF Vip. Un’edizione lunghissima, che ha subito ben due prolungamenti. A trionfare su tutti è stato Tommaso Zorzi, protagonista assoluto del reality di Canale 5: l’influencer ha battuto Pierpaolo Pretelli nel duello finale. Quarta classificata, a sorpresa, Dayane Mello. La modella brasiliana, infatti, era una delle favorite per la vittoria finale, essendo stata sempre tra le più votate dal pubblico. Ma, nonostante non è salita sul podio, il successo ho ottenuto da Dayane grazie al GF Vip è stato immenso. Di lei si è parlato sui social e nei programmi tv di tutto il mondo, in particolare in Brasile, il suo Paese di origine. E proprio tantissimi fan brasiliani hanno sostenuto la concorrente durante il suo percorso nella casa, permettendole di arrivare in finale. Ma non è tutto: una vera e propria ondata di fan ha invaso anche i social della Mello, che sono letteralmente ‘scoppiati’. Sapete quanti followers ha acquistato Dayane sul suo canale Instagram? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Dayane Mello, incredibile novità dopo il GF Vip: il suo profilo Instagram cresce a dismisura!

Un successo planetario, quello ottenuto da Dayane Mello grazie al GF Vip. La bellissima modella brasiliana è entrata nel cuore di milioni di fan, che l’hanno seguita e supportata da tanti paesi del mondo. Seguita al GF, ma anche su Instagram! La crescita del numero di followers di Dayane è impressionante! In pochi mesi, Dayane ha raggiunto un milione di followers, partendo da poco più di 90 mila! Proprio così, la modella brasiliana ha conquistato più di 900 mila followers grazie al GF Vip. Un risultato che mai nessun concorrente di un reality in Italia aveva ottenuto! Insomma, una vera e propria vittoria per la bellissima concorrente. Che, dopo il lungo percorso in casa, si gode la sua piccola Sofia, nata dalla relazione con Stefano Sala.

Amata da tanti, non compresa da molti, nel bene o nel male Dayane Mello resterà una delle concorrenti più iconiche della storia del GF Vip. E voi, cosa ne pensate del suo percorso in casa? Vi sarebbe piaciuto vedere la concorrente sul podio?