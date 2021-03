Amicizia al capolinea tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: l’attrice rompe il silenzio, le sue prime parole non lasciano dubbi.

Il Grande Fratello Vip è terminato soltanto da qualche giorno; i concorrenti sono tornati alla ‘normalità’ dopo lunghi mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Al centro dell’attenzione del pubblico, più volte, il legame che si è formato tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Fin dall’inizio le due donne hanno mostrato grande affetto l’una per l’altra, sembrava essere nata un’amicizia tanto forte. Negli ultimi tempi, in casa, fra le due , i rapporti si erano decisamente spezzati. Durante la diretta del Gf Vip, attraverso la visione di un videoclip, la modella aveva espresso i sentimenti provati nei confronti dell’attrice. Tale momento è stato però spezzato dal gesto di Dayane, ovvero di mandare al televoto proprio Rosalinda. Ebbene, Il Grande Fratello è finito, e molti si chiedono se fra le due ex concorrenti ci possa essere stato un segno di riavvicinamento. Ebbene, la Cannavò intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, amicizia finita: le prime parole dell’attrice non lasciano dubbi

Come abbiamo anticipato, ha destato grande attenzione l’amicizia sorta tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Gli ultimi tempi sono stati decisamente travagliati, e il loro legame ha subito una forte crepa. Il reality è terminato. Ebbene, cosa sarà successo fra Dayane e Rosalinda? Intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, l’attrice ha deciso di dire la sua al riguardo: “Voglio specificare che non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Non c’era un innamoramento da parte mia, ma una bella amicizia”, ha confermato la donna, ma non solo, la Cannavò ha anche affermato: “Lei è la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma”.

Sembra proprio che non ci sia stato nessun avvicinamento fra le due ex concorrenti, dopo queste parole di Rosalinda non ci sono più dubbi. Rosalinda ha voluto specificare che i suoi sentimenti verso Dayane erano solo d’amicizia, e di non aver provato nulla di più. Ha, inoltre, rincarato sostenendo che la Mello abbia utilizzato la strategia all’interno del reality.